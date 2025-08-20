search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 17:16
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2025 16:14

Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση ομάδων της τουρκικής μαφίας στην Αττική

20.08.2025 16:14
Αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για τη σύλληψη Τούρκων υπηκόων που διαμένουν στην Ελλάδα και φέρονται να εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα, βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες στην Αττική.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί έξι υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους.

Η σημερινή επιχείρηση είναι συνέχεια μιας σειράς άλλων επιχειρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και στοχεύει στην εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων που σχετίζονται με την τουρκική μαφία.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα από την ΕΛΑΣ.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διάστημα: Μικροσκοπική νέα Σελήνη εντοπίστηκε γύρω από τον Ουρανό (photo/video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ερωτήματα για τη φωτιά κοντά στο Γηροκομείο – Η έκθεση της Πυροσβεστικής που καταρρίπτει το αφήγημα του εμπρησμού και τα «θύματα δικαστικής πλάνης»

MEDIA

ΕΡΤ: Και επισήμως η Αδαμαντία Λιόλιου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNews

ΕΛΛΑΔΑ

Eurostat: Θλιβερή πρωτιά για την Ελλάδα – 1 στους 5 Έλληνες δεν έλαβε την ιατρική περίθαλψη που χρειάστηκε το 2024

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

CUCINA POVERA

Γεμιστές μελιτζάνες παπουτσάκια με τυρένια μπεσαμέλ

