Μύκονος: Από βάθος 68 μέτρων ανασύρθηκε το πτώμα του τούρκου επιχειρηματία – Αναζητείτο από τις 4 Αυγούστου (videos)

Από βάθος 68 μέτρων, στο σημείο όπου είχε βρεθεί το σκάφος του, ανασύρθηκε το πτώμα του τούρκου επιχειρηματία, Χαλίτ Γιουκάι, που αναζητείτο από τις 4 Αυγούστου.

Το σκάφος του επιχειρηματία είχε βρεθεί μισοβυθισμένο και κατεστραμμένο ανοιχτά της Αρτάκης, στη θάλασσα του Μαρμαρά. Η τοποθεσία προσδιορίστηκε μέσω ειδικής συσκευής Sonar του Λιμενικού, ενώ η επιβεβαίωση ήρθε από υποβρύχιο ρομπότ (ROV), το οποίο κατέγραψε εικόνες τόσο του σώματος όσο και τμημάτων της μηχανής και των πλακών του σκάφους.

Η διαδικασία ανάσυρσης το πτώματος αναμένεται να γίνει με χρήση του ειδικού συστήματος «ανελκυστήρα», ώστε να γίνει η διαδικασία με ασφάλεια από τον βυθό χωρίς να προκληθεί περαιτέρω φθορά. Οι στρατιωτικοί δύτες θα έχουν τον συντονισμό της επιχείρησης.

Cansız bedenine 20 gün sonra ulaşılan Halit Yukay teknenin kaybolduğu yerde bulundu. (Ekol TV) pic.twitter.com/yqr4150JIH — Mügedagistanliofficial (@muge_dag70) August 23, 2025

Στις 4 Αυγούστου, ο Χαλίτ Γιουκάι απέπλευσε μόνος του από τη Γιάλοβα με προορισμό τη Μύκονο, με το σκάφος του, «Graywolf». Την ίδια ημέρα, στις 15:10, οι συγγενείς του ενημέρωσαν τις αρχές, καθώς δεν είχαν κανένα νέο του. Στις 5 Αυγούστου, γύρω στις 14:30, εμπορικό πλοίο που έπλεε κοντά στο Τουράνκιοϊ, ανέφερε ότι τμήματα του σκάφους βρίσκονταν μισοβυθισμένα στην επιφάνεια της θάλασσας.

Στη συνέχεια, ξεκίνησε μία μεγάλης κλίμακας επιχείρηση, με τη συμμετοχή δυνάμεων του Λιμενικού Νότιας Προποντίδας, της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Ακτών και ειδικών τμημάτων της θαλάσσιας αστυνομίας από τη Σαμψούντα, τα Δαρδανέλια, τη Σμύρνη και τη Γιάλοβα. Οι έρευνες κράτησαν 19 μέρες.

Yalova'da'da Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı tekknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan kayıp iş insanı #HalitYukay’ı arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni kazanın olduğu bölge olarak değerlendirilen bölgeden 68 metre derinlikte bulundu. pic.twitter.com/Q36l0VR84i — NOW HABER (@nowhaber) August 23, 2025

Ποιος ήταν ο Χαλίτ Γιουκάι

Ο γεννημένος το 1982, Χαλίτ Γιουκάι, ήταν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Mazu Yachts που κατασκευάζει πολυτελή γιοτ.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα ως εργαζόμενος σε ναυπηγία. Το 2011 δημιούργησε τη δική του εταιρεία, τη Mazu Yachts, η οποία είναι γνωστή στην Τουρκία για τα σχέδια και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί.

Διαβάστε επίσης:

Λουτράκι: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

Την Τετάρτη, 27 Αυγούστου στις 12:00 η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα

Politico: Η ΕΕ ξεκίνησε έρευνα για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Ελλάδα στην ανακύκλωση