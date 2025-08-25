Σκύδρα: 75χρονος ομολόγησε τη δολοφονία συγχωριανού του – Τον πυροβόλησε, τον έσυρε με το όχημά του και πέταξε το πτώμα σε ερημική τοποθεσία

Ένας 75χρονος συνελήφθη για την δολοφονία του 72χρονου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν περίπου πριν μία εβδομάδα, στο χωριό Δάφνη της Σκύδρας.

Ο 72χρονος αγνοούνταν και είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε προσαχθεί από τους αστυνομικούς ως ύποπτος, γιατί τα παιδιά του θύματος είχαν αναφέρει ότι είχαν κάποιες διαφορές σχετικά με χωράφια.

Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι πυροβόλησε τον 72χρονο με καραμπίνα και στη συνέχεια τον χτύπησε με το αυτοκίνητο. Έπειτα, έδεσε τη σορό στο όχημά του και την έσυρε περίπου για 700 μέτρα μέχρι μια χωματερή, όπου την εγκατέλειψε εκεί.

Ο 75χρονος είχε τεθεί εξαρχής στο μικροσκόπιο των αστυνομικών, καθώς είχε πέσει σε αντιφάσεις στην κατάθεσή του, μέχρι που τελικά παραδέχθηκε την πράξη του.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο λόγος που σκότωσε τον 72χρονο ήταν επειδή τον είδε μέσα στο χωράφι του νωρίτερα και θεώρησε πως τον είχε κλέψει.

Ο ίδιος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που άφησε τη σορό του θύματος και αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Τραγωδία σε γάμο – Πέθανε ο παππούς της νύφης μετά τον χορό

Μύκονος: Από βάθος 68 μέτρων ανασύρθηκε το πτώμα του τούρκου επιχειρηματία – Αναζητείτο από τις 4 Αυγούστου (videos)

Αιματηρό επεισόδιο στα Καμένα Βούρλα: Τέσσερις τραυματίες στο νοσοκομείο