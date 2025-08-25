search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 21:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.08.2025 20:59

Σκύδρα: 75χρονος ομολόγησε τη δολοφονία συγχωριανού του – Τον πυροβόλησε, τον έσυρε με το όχημά του και πέταξε το πτώμα σε ερημική τοποθεσία

25.08.2025 20:59
astynomia-1121

Ένας 75χρονος συνελήφθη για την δολοφονία του 72χρονου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν περίπου πριν μία εβδομάδα, στο χωριό Δάφνη της Σκύδρας.

Ο 72χρονος αγνοούνταν και είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε προσαχθεί από τους αστυνομικούς ως ύποπτος, γιατί τα παιδιά του θύματος είχαν αναφέρει ότι είχαν κάποιες διαφορές σχετικά με χωράφια.

Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι πυροβόλησε τον 72χρονο με καραμπίνα και στη συνέχεια τον χτύπησε με το αυτοκίνητο. Έπειτα, έδεσε τη σορό στο όχημά του και την έσυρε περίπου για 700 μέτρα μέχρι μια χωματερή, όπου την εγκατέλειψε εκεί.

Ο 75χρονος είχε τεθεί εξαρχής στο μικροσκόπιο των αστυνομικών, καθώς είχε πέσει σε αντιφάσεις στην κατάθεσή του, μέχρι που τελικά παραδέχθηκε την πράξη του.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο λόγος που σκότωσε τον 72χρονο ήταν επειδή τον είδε μέσα στο χωράφι του νωρίτερα και θεώρησε πως τον είχε κλέψει.

Ο ίδιος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που άφησε τη σορό του θύματος και αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Τραγωδία σε γάμο – Πέθανε ο παππούς της νύφης μετά τον χορό

Μύκονος: Από βάθος 68 μέτρων ανασύρθηκε το πτώμα του τούρκου επιχειρηματία – Αναζητείτο από τις 4 Αυγούστου (videos)

Αιματηρό επεισόδιο στα Καμένα Βούρλα: Τέσσερις τραυματίες στο νοσοκομείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακιστέοι οι πέντε Τούρκοι που κατηγορούνται για ναρκωτικά και όπλα – Τι ισχυρίστηκαν για τις βίλες και τα χρήματα

asthenoforo_ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Γυναίκα αυτοκτόνησε πέφτοντας από το μπαλκόνι 4ου ορόφου 

astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 48χρονος για φωτιά στη Ρόδο

KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό έκτρωμα της κυβέρνησης

trump_1508_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δυσαρέσκεια για το πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ – «Δεν το γνώριζα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

amvlemonas-new
ΘΕΜΑ

Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου βρίσκεται στα Κύθηρα (Video)

nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση στην Κ.Ο. της Ν.Δ.

bofiliou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατακραυγή και οργή για το μπουλινγκ Βουλαρίνου στην Μποφίλιου

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 21:27
PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακιστέοι οι πέντε Τούρκοι που κατηγορούνται για ναρκωτικά και όπλα – Τι ισχυρίστηκαν για τις βίλες και τα χρήματα

asthenoforo_ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Γυναίκα αυτοκτόνησε πέφτοντας από το μπαλκόνι 4ου ορόφου 

astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 48χρονος για φωτιά στη Ρόδο

1 / 3