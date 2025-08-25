Νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη γυναικοκτονία στον Βόλο με θύμα την 36χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών από τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με τον taxydromos.gr, ο γιος της οικογένειας, 13 ετών, προσπάθησε να σταματήσει τον πατέρα του την ώρα που σκότωνε την σύζυγό του. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, την ώρα που η 36χρονη γυναίκα έτρεχε να σωθεί και την προλάβαινε στην είσοδο ο δράστης, ο γιος της οικογένειας, ορμούσε πάνω στον 40χρονο για να τον σταματήσει!

Τα τρία μικρότερα παιδιά της οικογένειας ήταν μπροστά στον καβγά που είχε το ζευγάρι στο διαμέρισμά του.

Αρχικά και η 16χρονη κοπέλα πήγε να τον σταματήσει, ενώ η 5χρονη κόρη του ζευγαριού έμεινε στο διαμέρισμα. Ο 13χρονος φέρεται να γατζώθηκε πάνω στο λαιμό του δράστη, ο οποίος παρ ‘ολα αυτά, με το εργαλείο ψησίματος έφερε το θανάσιμο τραύμα στον θώρακα της γυναίκας.

Τι υποστηρίζει ο δράστης

Ο 40χρονος, που πρόκειται να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας, μίλησε στο Mega και την εκπομπή Live News, υποστηρίζοντας ότι ζήλευε παθολογικά τη γυναίκα του, αλλά δεν είχε σχεδιάσει να την σκοτώσει.

«Δεν είχα σχεδιάσει να τη σκοτώσω, ήθελα μόνο να την τρομάξω με αυτό που πήρα στα χέρια μου»

«Αγαπούσα υπερβολικά, παθολογικά τη γυναίκα μου, δεν είχα σχεδιάσει να τη σκοτώσω να της κάνω κακό, ήθελα μόνο να την τρομάξω με αυτό που πήρα στα χέρια μου. Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μου είπε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον καινούργιο σύντροφο της. Οι υπόνοιες μου επιβεβαιώθηκαν. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε τη ζωή μας.

Έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου. Δούλεψα σκληρά για την οικογένεια μου και της είχα απόλυτη εμπιστοσύνη, όμως στο TikTok και στο Facebook επικοινωνούσε με άλλον άντρα και άλλαξε τελείως η συμπεριφορά της. Προσπάθησα πολλές φορές να σώσω τον γάμο μου, είχαμε μόνο επεισόδια φραστικά ποτέ δεν σήκωσα το χέρι. Αγαπώ υπερβολικά τα παιδιά μου και τους ζητώ συγγνώμη».

