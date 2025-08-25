Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν είχα σχεδιάσει να τη σκοτώσω, ήθελα μόνο να την τρομάξω», λέει ο 40χρονος δράστης

Συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία του Βόλου από την άγρια γυναικοκτονία της 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών από τον σύζυγό της.

Ο 40χρονος, που πρόκειται να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας, μίλησε στο Mega και την εκπομπή Live News, υποστηρίζοντας ότι ζήλευε παθολογικά τη γυναίκα του, αλλά δεν είχε σχεδιάσει να την σκοτώσει.

«Δεν είχα σχεδιάσει να τη σκοτώσω, ήθελα μόνο να την τρομάξω με αυτό που πήρα στα χέρια μου»

«Αγαπούσα υπερβολικά, παθολογικά τη γυναίκα μου, δεν είχα σχεδιάσει να τη σκοτώσω να της κάνω κακό, ήθελα μόνο να την τρομάξω με αυτό που πήρα στα χέρια μου. Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μου είπε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον καινούργιο σύντροφο της. Οι υπόνοιες μου επιβεβαιώθηκαν. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε τη ζωή μας.

Έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου. Δούλεψα σκληρά για την οικογένεια μου και της είχα απόλυτη εμπιστοσύνη, όμως στο TikTok και στο Facebook επικοινωνούσε με άλλον άντρα και άλλαξε τελείως η συμπεριφορά της. Προσπάθησα πολλές φορές να σώσω τον γάμο μου, είχαμε μόνο επεισόδια φραστικά ποτέ δεν σήκωσα το χέρι. Αγαπώ υπερβολικά τα παιδιά μου και τους ζητώ συγγνώμη».

«Το φταίξιμο το ρίχνω και στους δύο», δήλωσε ο γαμπρός του 40χρονου

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο γαμπρός του 40χρονου, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο που έκανε τα πάντα για τα παιδιά και τη γυναίκα του, ρίχνοντας τις ευθύνες για όσα έγιναν και στους δύο.

«Δεν είμαι μαζί του σε αυτό που έκανε αλλά δεν ήταν αυτό που παρουσιάζουν όλου. Έτρεχε για το μεροκάματο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ό,τι έκανε τα έκανε πάντα για τα παιδιά και τη γυναίκα του. Η γυναίκα του τα ήξερε όλα, και για τα λεφτά και για τα ναρκωτικά.

Ο κουνιάδος μου δεν ξεκίνησε από τη μία μέρα στην άλλη αν σκοτώσει έναν άνθρωπο. Είμαι εναντίον του αλλά να μην αμαυρώσουμε όλη τη ζωή του. Αυτά που λένε είναι όλα ψέματα. Τον εξαγρίωσε η ειρωνεία, τον έβριζε, του μιλούσε άσχημα. Το φταίξιμο το ρίχνω και στους δύο. Για τις καταστάσεις που έγιναν φταίνε και οι δύο. Έπρεπε να ζητήσει βοήθεια άμα ισχύουν αυτά που λένε», είπε χαρακτηριστικά.

