search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 12:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.08.2025 12:26

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στον θώρακα το θανατηφόρο χτύπημα σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση

25.08.2025 12:26
volos_3

Από θωρακική κάκωση επήλθε ο θάνατος της 36χρονης γυναίκας, η οποία δολοφονήθηκε από τον 40χρονο σύζυγό της, το πρωί της Παρασκευής στον Βόλο.

Ο γυναικοκτόνος σκότωσε την σύζυγό του με ένα εργαλείο ψησίματος στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε η οικογένεια, μπροστά στα μάτια των τριών εκ των τεσσάρων παιδιών του ζευγαριού.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης, εκτός από την αιτία θανάτου, διαπίστωσε -σύμφωνα με την ΕΡΤ πολλαπλές παρόμοιες κακώσεις στο σώμα της γυναίκας.

Να σημειωθεί πως στον 40χρονο έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδιοικογενειακής βίας.

Αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τρίτη στις 10:00 το πρωί.

Επίσης, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Διαβάστε επίσης:

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας προχωρά σε 4ωρη στάση εργασίας 

Politico: Η ΕΕ ξεκίνησε έρευνα για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Ελλάδα στην ανακύκλωση

Mύκονος: Τραγικός επίλογος με τον Τούρκο επιχειρηματία του οποίου βυθίστηκε το σκάφος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ethniki-omada-basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπασκετ: οι υπαρκτες ελπίδες για διάκριση, το βαρόμετρο Γιάννης, οι 3 κρισιμες απουσίες κι ενα μέλλον δυσοίωνο 

giorgos_mazonakis_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Προ των πυλών συνεργασία «έκπληξη» για τη νέα σεζόν (video)

amea_new
ΥΓΕΙΑ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Οι διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος στον Πρωθυπουργό ενόψει ΔΕΘ

sting_thepolice_ap
ΜΟΥΣΙΚΗ

Αγωγή στον Sting από τα άλλα δύο πρώην μέλη των «The Police»

kideia_lenas_samara_kostis-chatzidakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αλέξης Τσίπρας: Δεν… ανησυχεί ο Χατζηδάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση στην Κ.Ο. της Ν.Δ.

amvlemonas-new
ΘΕΜΑ

Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου βρίσκεται στα Κύθηρα (Video)

bofiliou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατακραυγή και οργή για το μπουλινγκ Βουλαρίνου στην Μποφίλιου

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

vasilis-kalogirou-sofia-kalogirou
ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Καλογήρου: Η αινιγματική και συγκινητική ανάρτηση με τη φωτογραφία του γιου της: «Λένε ψέμματα» (Photo)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 12:55
ethniki-omada-basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπασκετ: οι υπαρκτες ελπίδες για διάκριση, το βαρόμετρο Γιάννης, οι 3 κρισιμες απουσίες κι ενα μέλλον δυσοίωνο 

giorgos_mazonakis_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Προ των πυλών συνεργασία «έκπληξη» για τη νέα σεζόν (video)

amea_new
ΥΓΕΙΑ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Οι διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος στον Πρωθυπουργό ενόψει ΔΕΘ

1 / 3