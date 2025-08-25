Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στον θώρακα το θανατηφόρο χτύπημα σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση

Από θωρακική κάκωση επήλθε ο θάνατος της 36χρονης γυναίκας, η οποία δολοφονήθηκε από τον 40χρονο σύζυγό της, το πρωί της Παρασκευής στον Βόλο.

Ο γυναικοκτόνος σκότωσε την σύζυγό του με ένα εργαλείο ψησίματος στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε η οικογένεια, μπροστά στα μάτια των τριών εκ των τεσσάρων παιδιών του ζευγαριού.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης, εκτός από την αιτία θανάτου, διαπίστωσε -σύμφωνα με την ΕΡΤ πολλαπλές παρόμοιες κακώσεις στο σώμα της γυναίκας.

Να σημειωθεί πως στον 40χρονο έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδιοικογενειακής βίας.

Αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τρίτη στις 10:00 το πρωί.

Επίσης, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Διαβάστε επίσης:

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας προχωρά σε 4ωρη στάση εργασίας

Politico: Η ΕΕ ξεκίνησε έρευνα για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Ελλάδα στην ανακύκλωση

Mύκονος: Τραγικός επίλογος με τον Τούρκο επιχειρηματία του οποίου βυθίστηκε το σκάφος