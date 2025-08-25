ΕΛΓΑ όπως ΟΠΕΚΕΠΕ; Έλεγχοι μετά από καταγγελίες για πλασματικές αποζημιώσεις – Δεν φοβόμαστε, λέει ο Λυκουρέντζος

Νέος κύκλος ερευνών ξεκινά μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς αυτή τη φορά οι αποζημιώσεις που δόθηκαν από τον ΕΛΓΑ (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων), σε αγρότες και άλλους πολίτες μετά από φυσικές καταστροφές, θα βρεθούν στο «μικροσκόπιο» της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) του υπουργείου Οικονομικών.

Οι πολλές καταγγελίες που υπάρχουν για πλασματικές ζημιές και ανύπαρκτες καλλιέργειες, χτύπησαν το καμπανάκι στο Υπουργείο Οικονομικών.

Η taskforce του Υπουργείου Οικονομικών, η λεγόμενη ΕΔΕΛ, θα ξεσκονίσει όλες τις αποζημιώσεις που έδωσε ΕΛΓΑ. Θα ελεγχθούν οι χρηματοδοτήσεις στήριξης έκτακτης ανάγκης σε όσους επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2023 και πλημμύρες κατά τον Σεπτέμβριο 2023 (των κακοκαιριών Daniel και Elias).

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται ακόμη να ελεγχθούν η Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων και οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και τα μητρώα χοιροειδών, πουλερικών και μελισσοκόμων. Ο έλεγχος, συνολικής διάρκειας έξι ημερών, θα πραγματοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Δήλωσεις Λυκουρέντζου με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με επικείμενο έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών στον ΕΛΓΑ

Ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. Ανδρέας Λυκουρέντζος, με αφορμή δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με επικείμενο έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών στον Οργανισμό, δήλωσε τα ακόλουθα:

«Η διαδικασία ελέγχου στον ΕΛ.Γ.Α. από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) του Υπουργείου Οικονομικών εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών δευτεροβάθμιων ελέγχων, στους οποίους, βάσει νόμου, υπάγεται ο Οργανισμός.

Ο ΕΛ.Γ.Α. δεν έχει λόγο να φοβείται τους ελέγχους.

Είναι ασφαλιστικός Οργανισμός, ο οποίος με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, καταβάλει αποζημιώσεις στους δικαιούχους αγρότες , κατόπιν σύνταξης πορίσματος το οποίο υπογράφουν οι εκτιμητές – Γεωτεχνικοί του Οργανισμού και όχι μόνον με την υποβολή δήλωσης ζημίας από τους πληγέντες παραγωγούς.

Ο ΕΛ.Γ.Α., με απόλυτη διαφάνεια και αξιοπιστία, παρέχει όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία των αποζημιώσεων, τις οποίες έχει ήδη καταβάλει, τα οποία ούτως η άλλως δημοσιεύονται ετησίως στο διαδίκτυο και είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου».

