Φωτιά στη Σαλαμίνα – Σπεύδουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας για φωτιά που ξέσπασε στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η πυρκαγιά καίει σε οικοπεδικό χώρο κοντά στα Αμπελάκια.

Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 15 οχήματα της Πυροσβεστικής. Παράλληλα ζητήθηκε ενίσχυση με εναέρια μέσα τα οποία έφτασαν στο σημείο και έκαναν τις πρώτες ρίψεις.

Συγκεκριμένα, έσπευσαν στο σημείο δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Αμπελάκια Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 41 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. August 25, 2025

