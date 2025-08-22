search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

22.08.2025 17:14

Φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας – Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

22.08.2025 17:14
fotia aeroplano – new

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (22/) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

kostas-lena-samara3
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο Κώστας Σαμαράς για την αδερφή του Λένα – «Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα, μακάρι να γιορτάζαμε μαζί τα γενέθλιά μου»

metanastes ellada 654- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόφαση Πλεύρη-Γεωργιάδη: Με ακτινογραφία στον… αριστερό καρπό θα προσδιορίζεται η «οστική ηλικία» των ασυνόδευτων που αιτούνται άσυλο

trump 112- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι για τον Τραμπ – Ο ίδιος θα προτιμούσε «να μην παραστεί»

tiletheasi sk 987- new
MEDIA

Πτωτικές τάσεις τηλεθέασης επικράτησαν την Πέμπτη (21/8)

volos-gynaikoktonia-345
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο δράστης, ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του – Η εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση και οι 4 συλλήψεις

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

dk-oyster-35654
TRAVEL

Beach clubs που «δαγκώνουν»: Αυτά είναι τα πιο ακριβά στην Ευρώπη - Με ελάχιστη κατανάλωση που φτάνει έως και 1.500 ευρώ

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

