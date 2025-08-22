Φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας – Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (22/) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Διαβάστε επίσης:
Η «αθόρυβη» παρουσία της Μελόνι σε βίλα στη Ρόδο πριν μεταβεί στην Ουάσινγκτον
Ζακ Κωστόπουλος: «Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» – Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του ακτιβιστή
Παράνομος χώρος ταφής ζώων συντροφιάς εντοπίστηκε στην Αθήνα – Το μήνυμα του Χάρη Δούκα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.