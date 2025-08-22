Η «αθόρυβη» παρουσία της Μελόνι σε βίλα στη Ρόδο πριν μεταβεί στην Ουάσινγκτον

Με απόλυτη μυστικότητα, η Τζόρτζια Μελόνι επέλεξε τη Λίνδο για τις καλοκαιρινές της διακοπές, σε μια διαμονή που αποκαλύφθηκε μόλις πρόσφατα από τον ιδιοκτήτη του καταλύματος, ο οποίος μίλησε στην dimokratiki.gr για την εμπειρία φιλοξενίας της Ιταλίδας πρωθυπουργού. Οι διακοπές της διεκόπησαν εκτάκτως για να μεταβεί στην Ουάσινγκτον προκειμένου να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες για το Ουκρανικό.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας επέλεξε να περάσει τις καλοκαιρινές της διακοπές σε μια βίλα με απόλυτη ιδιωτικότητα, μακριά από την ένταση και τη δημοσιότητα που συνοδεύουν το αξίωμά της.

Η παρουσία της δεν είχε γίνει αντιληπτή από το κοινό, καθώς η ίδια φρόντισε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, επιλέγοντας ένα κατάλυμα που εξασφάλιζε διακριτικότητα. Η αποκάλυψη έγινε μόλις προ ολίγων ημερών, όταν ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, κ. Μάνος Νικολιδάκης, ανέφερε δημόσια ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπήρξε φιλοξενούμενή του.

Σε δήλωσή του, τόνισε χαρακτηριστικά:

«Είχαμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενήσουμε στη Ρόδο την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Giorgia Meloni, με απόλυτη ιδιωτικότητα, προσφέροντας απλόχερα την ελληνική αυθεντική φιλοξενία».

Σύμφωνα με πληροφορίες της δημοκρατικής της Ρόδου, η Μελόνι αναχώρησε από το νησί πριν από δέκα ημέρες, έχοντας απολαύσει ολιγοήμερες διακοπές που συνδύαζαν ξεκούραση και την ομορφιά της ροδίτικης φύσης.

Διαβάστε επίσης:

Παράνομος χώρος ταφής ζώων συντροφιάς εντοπίστηκε στην Αθήνα – Το μήνυμα του Χάρη Δούκα

Γυναικοκτονία στο Βόλο: Ο 40χρονος σκότωσε τη 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους – Νέες πιέσεις από την αντιπολίτευση για τη νομική υπόσταση του όρου (Photos)

Φωτιά στην Πάτρα: Κάλεσμα για αυτόπτες μάρτυρες υπέρ του 25χρονου και του 21χρονου – «Τα παιδιά αυτά δεν είναι εμπρηστές – Υπάρχει σκευωρία»