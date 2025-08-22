Φωτιά στην Πάτρα: Κάλεσμα για αυτόπτες μάρτυρες υπέρ του 25χρονου και του 21χρονου – «Τα παιδιά αυτά δεν είναι εμπρηστές – Υπάρχει σκευωρία»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Βράζει» η κοινωνία της Πάτρας μετά τη σύλληψη ενός 25χρονου και ενός 21χρονου από τις αρχές, με την κατηγορία του εμπρησμού, καθώς σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις οι δύο νεαροί ήταν εθελοντές που έδωσαν μάχη με τις φλόγες που απείλησαν το Γηροκομείο της πόλης.
Όπως είναι γνωστό, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία της Πυροσβεστικής δεν δείχνουν ότι η φωτιά μπήκε από εμπρησμό, αλλά και τις μαρτυρίες σχετικά με τους δύο νεαρούς, οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι από την ανακρίτρια Πρωτοδικών Πάτρας.
Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αναστάτωση στην πόλη – καθώς υπάρχει και το προηγούμενο του εποχικού πυροσβέστη που έμεινε 11 μήνες προφυλακισμένος με την κατηγορία του εμπρησμού, για να κηρυχθεί αθώος από το δικαστήριο με τον δικαστή να ζητά εμμέσως συγγνώμη.
Στο πλαίσιο αυτό – και ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ένα πρόσωπο «μηδενικής ανοχής» έναντι των εμπρηστών, στην Πάτρα βρίσκεται σε εξέλιξη πρωτοβουλία ανεύρεσης μαρτύρων που θα βεβαιώσουν ότι οι δύο νεαροί έδωσαν μάχη για να σβήσει η φωτιά.
Σε σχετική ανάρτηση στο Facebook, υπογραμμίζεται ότι «ήπάρχουν ήδη αυτόπτες μάρτυρες –ανάμεσά τους κι ένας ένστολος πυρόπληκτος– που κατέθεσαν στην Ασφάλεια Πατρών και στην Ανακρίτρια για την αθωότητα των παιδιών. Όμως χρειαζόμαστε ΚΙ ΑΛΛΕΣ καταθέσεις. Όσο περισσότεροι μάρτυρες βγουν μπροστά, τόσο πιο γρήγορα θα αποδοθεί δικαιοσύνη».
Το εντυπωσιακό είναι ότι ο συντάκτης της ανάρτησης τονίζει ότι «ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ότι υπάρχουν μάρτυρες που ξέρουν την δράση των 2 παιδιών, αλλά ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ να καταθέσουν. Κατανοητό. Αλλά ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΑΘΩΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ».
Προσθέτει, δε, ότι «με την σύλληψη του 25χρονου φάνηκε πως εξυπηρετήθηκε το αφήγημα της κυβέρνησής πως δεν φταίει αυτή για την ένδεια της χώρας αλλά οι “εμπρηστές”. Ευτυχώς στην Πάτρα το κλίμα έχει πια αντιστραφεί εντελώς για τα 2 αυτά παιδιά και ήδη μεγάλα ειδησεογραφικά κέντρα της χώρας αντιλαμβάνονται, μέσω της δικογραφίας, την πλεκτάνη που έχει στηθεί εναντίον τους».
Αναλυτικά, στην ανάρτηση, η οποία ήδη κάνει το «γύρο» του Facebook, αναφέρονται τα εξής:
Φίλες και φίλοι, η συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας στους δύο εθελοντές πυρόσβεσης που κατηγορούνται άδικα για εμπρησμό είναι τεράστια και συγκινητική.
ΤΩΡΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ.
Υπάρχουν ήδη αυτόπτες μάρτυρες –ανάμεσά τους κι ένας ένστολος πυρόπληκτος– που κατέθεσαν στην Ασφάλεια Πατρών και στην Ανακρίτρια για την αθωότητα των παιδιών.
Όμως χρειαζόμαστε ΚΙ ΑΛΛΕΣ καταθέσεις. Όσο περισσότεροι μάρτυρες βγουν μπροστά, τόσο πιο γρήγορα θα αποδοθεί δικαιοσύνη.
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ότι υπάρχουν μάρτυρες που ξέρουν την δράση των 2 παιδιών, αλλά ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ να καταθέσουν. Κατανοητό. Αλλά ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΑΘΩΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ.
Με την σύλληψη του 25χρονου φάνηκε πως εξυπηρετήθηκε το αφήγημα της κυβέρνησής πως δεν φταίει αυτή για την ένδεια της χώρας αλλά οι «εμπρηστές». Ευτυχώς στην Πάτρα το κλίμα έχει πια αντιστραφεί εντελώς για τα 2 αυτά παιδιά και ήδη μεγάλα ειδησεογραφικά κέντρα της χώρας αντιλαμβάνονται, μέσω της δικογραφίας, την πλεκτάνη που έχει στηθεί εναντίον τους.
Παρακάτω σας δίνω κάποια στοιχεία που θα φωτίσουν την εγκληματική προσπάθεια σπίλωσης των παιδιών αυτών:
Για την σύλληψη του 25χρονου:
Διαβάστε επίσης
M’BRACE: Η εξωπραγματική πολυτέλεια στο πλωτό παλάτι του Μέρντοχ και το δείπνο με τον Μητσοτάκη στην Τήνο (Photos)
H 10η γυναικοκτονία της χρονίας: Άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του στο Βόλο και διέφυγε – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του, θεωρείται επικίνδυνος (Photos)
Αμοργός: «Ο κόσμος ήταν μεθυσμένος, δεν ήθελε πανό» – Ο απίστευτος ισχυρισμός του δημάρχου για τη μήνυση σε Αποστολόπουλο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.