Φωτιά στην Πάτρα: Κάλεσμα για αυτόπτες μάρτυρες υπέρ του 25χρονου και του 21χρονου – «Τα παιδιά αυτά δεν είναι εμπρηστές – Υπάρχει σκευωρία»

«Βράζει» η κοινωνία της Πάτρας μετά τη σύλληψη ενός 25χρονου και ενός 21χρονου από τις αρχές, με την κατηγορία του εμπρησμού, καθώς σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις οι δύο νεαροί ήταν εθελοντές που έδωσαν μάχη με τις φλόγες που απείλησαν το Γηροκομείο της πόλης.

Όπως είναι γνωστό, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία της Πυροσβεστικής δεν δείχνουν ότι η φωτιά μπήκε από εμπρησμό, αλλά και τις μαρτυρίες σχετικά με τους δύο νεαρούς, οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι από την ανακρίτρια Πρωτοδικών Πάτρας.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αναστάτωση στην πόλη – καθώς υπάρχει και το προηγούμενο του εποχικού πυροσβέστη που έμεινε 11 μήνες προφυλακισμένος με την κατηγορία του εμπρησμού, για να κηρυχθεί αθώος από το δικαστήριο με τον δικαστή να ζητά εμμέσως συγγνώμη.

Στο πλαίσιο αυτό – και ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ένα πρόσωπο «μηδενικής ανοχής» έναντι των εμπρηστών, στην Πάτρα βρίσκεται σε εξέλιξη πρωτοβουλία ανεύρεσης μαρτύρων που θα βεβαιώσουν ότι οι δύο νεαροί έδωσαν μάχη για να σβήσει η φωτιά.

Σε σχετική ανάρτηση στο Facebook, υπογραμμίζεται ότι «ήπάρχουν ήδη αυτόπτες μάρτυρες –ανάμεσά τους κι ένας ένστολος πυρόπληκτος– που κατέθεσαν στην Ασφάλεια Πατρών και στην Ανακρίτρια για την αθωότητα των παιδιών. Όμως χρειαζόμαστε ΚΙ ΑΛΛΕΣ καταθέσεις. Όσο περισσότεροι μάρτυρες βγουν μπροστά, τόσο πιο γρήγορα θα αποδοθεί δικαιοσύνη».

Το εντυπωσιακό είναι ότι ο συντάκτης της ανάρτησης τονίζει ότι «ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ότι υπάρχουν μάρτυρες που ξέρουν την δράση των 2 παιδιών, αλλά ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ να καταθέσουν. Κατανοητό. Αλλά ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΑΘΩΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ».

Προσθέτει, δε, ότι «με την σύλληψη του 25χρονου φάνηκε πως εξυπηρετήθηκε το αφήγημα της κυβέρνησής πως δεν φταίει αυτή για την ένδεια της χώρας αλλά οι “εμπρηστές”. Ευτυχώς στην Πάτρα το κλίμα έχει πια αντιστραφεί εντελώς για τα 2 αυτά παιδιά και ήδη μεγάλα ειδησεογραφικά κέντρα της χώρας αντιλαμβάνονται, μέσω της δικογραφίας, την πλεκτάνη που έχει στηθεί εναντίον τους».

Αναλυτικά, στην ανάρτηση, η οποία ήδη κάνει το «γύρο» του Facebook, αναφέρονται τα εξής:

Φίλες και φίλοι, η συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας στους δύο εθελοντές πυρόσβεσης που κατηγορούνται άδικα για εμπρησμό είναι τεράστια και συγκινητική.

ΤΩΡΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ.

Υπάρχουν ήδη αυτόπτες μάρτυρες –ανάμεσά τους κι ένας ένστολος πυρόπληκτος– που κατέθεσαν στην Ασφάλεια Πατρών και στην Ανακρίτρια για την αθωότητα των παιδιών.

Όμως χρειαζόμαστε ΚΙ ΑΛΛΕΣ καταθέσεις. Όσο περισσότεροι μάρτυρες βγουν μπροστά, τόσο πιο γρήγορα θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ότι υπάρχουν μάρτυρες που ξέρουν την δράση των 2 παιδιών, αλλά ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ να καταθέσουν. Κατανοητό. Αλλά ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΑΘΩΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ.

Με την σύλληψη του 25χρονου φάνηκε πως εξυπηρετήθηκε το αφήγημα της κυβέρνησής πως δεν φταίει αυτή για την ένδεια της χώρας αλλά οι «εμπρηστές». Ευτυχώς στην Πάτρα το κλίμα έχει πια αντιστραφεί εντελώς για τα 2 αυτά παιδιά και ήδη μεγάλα ειδησεογραφικά κέντρα της χώρας αντιλαμβάνονται, μέσω της δικογραφίας, την πλεκτάνη που έχει στηθεί εναντίον τους.

Παρακάτω σας δίνω κάποια στοιχεία που θα φωτίσουν την εγκληματική προσπάθεια σπίλωσης των παιδιών αυτών:

Για την σύλληψη του 25χρονου:

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ για την ενοχή του. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ και μάλιστα ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΕΣ μεταξύ τους. Υπάρχει «μάρτυρας» που ισχυρίζεται πως είδε τον νεαρό να βάζει την φωτιά, ακούστε παρακαλώ προσεκτικά, ενώ βρισκόταν 300 – 350 μέτρα μακριά από το σημείο που βρισκόταν ο νεαρός. Μάλιστα ο ίδιος «μάρτυρας» ισχυρίζεται πως ήταν τόσο κακή η ορατότητά του που δεν είδε τους 3 ανθρώπους που ήταν στα 10 μέτρα, έξω από το οικόπεδο ΜΑΖΙ με τον 25χρονο. Ο ίδιος «μάρτυρας» είναι αυτός που έχει καταθέσει και τις θολές φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα (οι φωτογραφίες είναι θολές παρόλο που έχουν τραβηχτεί με τηλεφακό). Αυτός λοιπόν ό «αξιόπιστος μάρτυρας» θεωρεί πως από αυτή την απόσταση είδε τον 25χρονο να βάζει φωτιά και όχι να σβήνει. Βέβαια παρόλη την αετίσια όραση του «μάρτυρα» δεν κατονομάζει με πιο τρόπο έβαζε την φωτιά ο 25χρονος (δηλ. από σπίρτα, αναπτήρα, γκαζάκι, χειροβομβίδα, νάρκη, πύραυλο κλπ). Ότι δεν βρέθηκε κανένας μηχανισμός εμπρησμού στο σημείο το επιβεβαιώνει και το επίσημο πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής (ΔΑΕΕ). Και τα 2 παιδιά ΕΥΤΥΧΩΣ δεν καπνίζουν καν και έτσι ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΡΕΘΕΙ ΤΙΠΟΤΕ, έστω και στο παραμικρό, που θα μπορούσε να τα ενοχοποιήσει (αναπτήρες, σπίρτα κτλ.). Έχουν γίνει επίσημες έρευνες και στο σπίτι του 25χρονου και στην μηχανή το 21χρονου και ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.

Για την σύλληψη του 21χρονου: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ για την ενοχή του. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ για την ενοχή του παρά μόνο ότι είναι ο ιδιοκτήτης της μηχανής. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ «ΜΑΡΤΥΡΑΣ» ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ.

Το σημαντικό από εδώ και πέρα είναι να κάμψουμε το «τοπικό κέντρο διαχείρισης» που έχει στηθεί εναντίον των παιδιών.

Συγκεκριμένα: Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ για την εξακρίβωση στοιχείων που διέπραξε στον 21χρονο και την μηχανή του, την 7ωρη κράτησή του και την απελευθέρωσή του. ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ το επίσημο πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής (ΔΑΕΕ), ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ XΩPIΣ NA KANEI AYTOΨIA KAI XΩPIΣ NA ΣYNTAΞEI KAΠOIO ΠOPIΣMA KATEΘEΣE ENOPKΩΣ ΣTHN ANAKPITPIA ΩΣ MAPTYPAΣ ΑΥΤΟΒΟΥΛΩΣ και χωρίς να πει κάτι ενάντια στο επίσημο πόρισμα, έγραψε μία δική του έκθεση με πολλά «θολά» σημεία!

Ποιος έδωσε σε αυτόν τον αξιωματικό την εντολή αυτή; Επίσημα, κανένας…

Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε και θα το κάνουμε, την σταδιοδρομία αυτού του αξιωματικού όσο η αυτή η κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία. Ένα από τα στοιχεία που οδήγησαν την Ανακρίτρια και την Εισαγγελέα να συναποφασίσουν την προφυλάκιση του 25χρονου ήταν και το γεγονός πώς δεν είχε βρεθεί το κινητό του τηλέφωνο και κάποιοι είχαν πει στην ανακρίτρια πώς… προφανώς το είχε πετάξει, ίσως για να αποκρύψει στοιχεία. Μετά την καταγγελία της οικογένειας του 25χρονου το τηλέφωνό τελικά βρέθηκε.

Το πιο ανησυχητικό:

Η Ασφάλεια Πατρών δεν ενημέρωσε την Ανακρίτρια για την αρχική κράτηση και απελευθέρωση του 21χρονου.

Αξιωματικός της Πυροσβεστικής Πατρών έκανε δική του «θολή» κατάθεση στην Ανακρίτρια, αγνοώντας το επίσημο πόρισμα της ΔΑΕΕ.

Ένα από τα στοιχεία που οδήγησαν την Ανακρίτρια και την Εισαγγελέα να συναποφασίσουν την προφυλάκιση του 25χρονου ήταν και το γεγονός πώς δεν είχε βρεθεί το κινητό του τηλέφωνο και κάποιοι είχαν πει στην ανακρίτρια πώς… προφανώς το είχε πετάξει, ίσως για να αποκρύψει στοιχεία. Μετά την καταγγελία της οικογένειας του 25χρονου το τηλέφωνό τελικά βρέθηκε. Διαβάστε σχετικό άρθρο.

Η υπόθεση είναι ξεκάθαρα ΣΚΕΥΩΡΙΑ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ που πάλεψαν με τις φλόγες για να σώσουν ζωές και περιουσίες.

Αν γνωρίζετε, αν είδατε, αν δεχθήκατε βοήθεια από τα παιδιά αυτά, ΜΗΝ ΣΙΩΠΗΣΕΤΕ.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ. ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΑ.

Όσο πιο πολλοί μιλήσουμε, τόσο πιο σύντομα θα επιστρέψουν τα αθώα παιδιά στις οικογένειές τους.

