M’BRACE: Η εξωπραγματική πολυτέλεια στο πλωτό παλάτι του Μέρντοχ και το δείπνο με τον Μητσοτάκη στη Σκιάθο  

Σε γνωστή ψαροταβέρνα της Τήνου δείπνησαν το βράδυ της Πέμπτης μετά συζύγων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρούπερτ Μέρντοχ.

Τον Αυστραλοαμερικανό μεγιστάνα των ΜΜΕ εκτός από τη σύζυγό του Ελένα Ζούκοβα συνόδευαν στενοί του συνεργάτες, όπως η σιδηρά κυρία των εφημερίδων του και CEO του ομίλου του Ρεμπέκα Μπρουκς και ο διευθυντής της New York Post Κιθ Πουλ.

Ο 94χρονος Κιθ Ρούπερτ Μέρντοχ αποτελεί την επιτομή του μεγιστάνα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με απόλυτη παρεμβατικότητα στις πολιτικές εξελίξεις τριών τουλάχιστον κρατών επί δεκαετίες: τη γενέτειρά του Αυστραλία, – γεννήθηκε στη Μελβούρνη στις 11 Μαρτίου 1931-, την Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην Αυστραλία μάλιστα θεωρείται ως ο πιο επιδραστικός παράγοντας, εκτός πολιτικής, της περιόδου 1980-2000.

Ο κορυφαίος μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, ιδιοκτήτης ενός «μιντιακού κολοσσού» που περιλαμβάνει από τις εφημερίδες The Sun και New York Post μέχρι τον τηλεοπτικό γίγαντα Fox News, έφτασε στο νησί με την εντυπωσιακή του θαλαμηγό, M’BRACE, ενώ μια ημέρα νωρίτερα είχε αγκυροβολήσει στην παραλία Διαμάντι της Σκιάθου.

Το εντυπωσιακό M’BRACE

Κατασκευασμένο το 2018, το M’BRACE προσφέρει διαμονή για έως και 12 άτομα, σε 8 σουίτες που περιλαμβάνουν την κύρια κρεβατοκάμαρα, έξι διπλές καμπίνες και μία καμπίνα με δύο μονά κρεβάτια.

Είναι επίσης ικανό να μεταφέρει έως και 18 μέλη πληρώματος.

Οι παροχές που διαθέτει, πέρα από την πολυτέλεια που είναι διάχυτη παντού, είναι αναρίθμητες: Πισίνα, χρήσιμη για να εξάσκηση ή απλά για δροσιά. Το άρτια εξοπλισμένο γυμναστήριο, το τζακούζι της βεράντας είναι μερικά από αυτά.

Το M’BRACE διαθέτει ασανσέρ, που καθιστά οποιοδήποτε μέρος του γιοτ γρήγορα και εύκολα προσβάσιμο.

Κάνει τις βραδιές αξέχαστες με εκπληκτικά υποβρύχια φώτα. Εννοείται ότι διαθέτει Wi-Fi για να μένουν συνδεδεμένοι οι επιβαίνοντες ανά πάσα στιγμή.

Πλέει άνετα με 14 κόμβους, φτάνει σε μέγιστη ταχύτητα 16 κόμβων με εμβέλεια έως και 6.000 ναυτικά μίλια από τις δεξαμενές καυσίμου των 178.000 λίτρων.

Το M’BRACE διαθέτει σταθεροποιητές στην άγκυρα που παρέχουν εξαιρετικά επίπεδα σταθερότητας στο νερό.

Όταν δεν ταξιδεύει το με σκάφος, υπάρχει διαθέσιμο καγιάκ, εξοπλισμός καταδύσεων, φουσκωτά παιχνίδια νερού και σανίδες paddle.

