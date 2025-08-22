search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 12:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.08.2025 12:19

M’BRACE: Η εξωπραγματική πολυτέλεια στο πλωτό παλάτι του Μέρντοχ και το δείπνο με τον Μητσοτάκη στη Σκιάθο  

22.08.2025 12:19
mbrace new new

Σε γνωστή ψαροταβέρνα της Τήνου δείπνησαν το βράδυ της Πέμπτης μετά συζύγων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρούπερτ Μέρντοχ.

Τον Αυστραλοαμερικανό μεγιστάνα των ΜΜΕ εκτός από τη σύζυγό του Ελένα Ζούκοβα συνόδευαν στενοί του συνεργάτες, όπως η σιδηρά κυρία των εφημερίδων του και CEO του ομίλου του Ρεμπέκα Μπρουκς και ο διευθυντής της New York Post Κιθ Πουλ.

Ο 94χρονος Κιθ Ρούπερτ Μέρντοχ αποτελεί την επιτομή του μεγιστάνα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με απόλυτη παρεμβατικότητα στις πολιτικές εξελίξεις τριών τουλάχιστον κρατών επί δεκαετίες: τη γενέτειρά του Αυστραλία, – γεννήθηκε στη Μελβούρνη στις 11 Μαρτίου 1931-, την Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην Αυστραλία μάλιστα θεωρείται ως ο πιο επιδραστικός παράγοντας, εκτός πολιτικής, της περιόδου 1980-2000.

Ο κορυφαίος μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, ιδιοκτήτης ενός «μιντιακού κολοσσού» που περιλαμβάνει από τις εφημερίδες The Sun και New York Post μέχρι τον τηλεοπτικό γίγαντα Fox News, έφτασε στο νησί με την εντυπωσιακή του θαλαμηγό, M’BRACE, ενώ μια ημέρα νωρίτερα είχε αγκυροβολήσει στην παραλία Διαμάντι της Σκιάθου.

Το εντυπωσιακό M’BRACE

Κατασκευασμένο το 2018, το M’BRACE προσφέρει διαμονή για έως και 12 άτομα, σε 8 σουίτες που περιλαμβάνουν την κύρια κρεβατοκάμαρα, έξι διπλές καμπίνες και μία καμπίνα με δύο μονά κρεβάτια.

Είναι επίσης ικανό να μεταφέρει έως και 18 μέλη πληρώματος.

Οι παροχές που διαθέτει, πέρα από την πολυτέλεια που είναι διάχυτη παντού, είναι αναρίθμητες: Πισίνα, χρήσιμη για να εξάσκηση ή απλά για δροσιά. Το άρτια εξοπλισμένο γυμναστήριο, το τζακούζι της βεράντας είναι μερικά από αυτά.

Το M’BRACE διαθέτει ασανσέρ, που καθιστά οποιοδήποτε μέρος του γιοτ γρήγορα και εύκολα προσβάσιμο.

Κάνει τις βραδιές αξέχαστες με εκπληκτικά υποβρύχια φώτα. Εννοείται ότι διαθέτει Wi-Fi για να μένουν συνδεδεμένοι οι επιβαίνοντες ανά πάσα στιγμή.

Πλέει άνετα με 14 κόμβους, φτάνει σε μέγιστη ταχύτητα 16 κόμβων με εμβέλεια έως και 6.000 ναυτικά μίλια από τις δεξαμενές καυσίμου των 178.000 λίτρων.

Το M’BRACE διαθέτει σταθεροποιητές στην άγκυρα που παρέχουν εξαιρετικά επίπεδα σταθερότητας στο νερό.

Όταν δεν ταξιδεύει το με σκάφος, υπάρχει διαθέσιμο καγιάκ, εξοπλισμός καταδύσεων, φουσκωτά παιχνίδια νερού και σανίδες paddle.

Διαβάστε επίσης

Αμοργός: «Ο κόσμος ήταν μεθυσμένος, δεν ήθελε πανό» – Ο απίστευτος ισχυρισμός του δημάρχου για τη μήνυση σε Αποστολόπουλο

Ιωάννινα: Κορμός δέντρου καταπλάκωσε ξυλοκόπο

Ρέθυμνο: Τροχαίο ατύχημα στο Μπαλί Μυλοποτάμου – Επτά τραυματίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
wildfires-spain_ap
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ευρώπη σε παράκρουση: Την ώρα που καίγεται προτιμά τους εξοπλισμούς – Μία εγκληματικά λάθος πορεία

efimerides_new
MEDIA

Τύπος: Κι όμως πουλάνε- Οι εφημερίδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως

mbrace new new
ΕΛΛΑΔΑ

M’BRACE: Η εξωπραγματική πολυτέλεια στο πλωτό παλάτι του Μέρντοχ και το δείπνο με τον Μητσοτάκη στη Σκιάθο  

volos_1
ΕΛΛΑΔΑ

H 10η γυναικοκτονία της χρονίας: Άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του στο Βόλο και διέφυγε – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του, θεωρείται επικίνδυνος (Photos)

OzzyOsbourne_ap_stage
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tom Morello: Ο Ozzy Osbourne ήξερε ότι πλησίαζε το τέλος του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 12:53
wildfires-spain_ap
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ευρώπη σε παράκρουση: Την ώρα που καίγεται προτιμά τους εξοπλισμούς – Μία εγκληματικά λάθος πορεία

efimerides_new
MEDIA

Τύπος: Κι όμως πουλάνε- Οι εφημερίδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως

mbrace new new
ΕΛΛΑΔΑ

M’BRACE: Η εξωπραγματική πολυτέλεια στο πλωτό παλάτι του Μέρντοχ και το δείπνο με τον Μητσοτάκη στη Σκιάθο  

1 / 3