ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

22.08.2025 11:06

Ιωάννινα: Κορμός δέντρου καταπλάκωσε ξυλοκόπο

22.08.2025 11:06
panepistimio ioanninon new

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων νοσηλεύεται ένας 54χρονος, τον οποίο καταπλάκωσε ο κορμός μιας οξιάς στο δάσος της Κοινότητας Χρυσοβίτσας Μετσόβου, αργά χθες το μεσημέρι.

Ο άτυχος άνδρας είναι σοβαρά τραυματισμένος στη σπονδυλική στήλη και τον θώρακα.

Χθες το απόγευμα πήγε στο δάσος, για να κόψει ξύλα, καθώς το επάγγελμά του είναι η εμπορία καυσόξυλων στην περιοχή, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή, έχει μουλάρια με τα οποία μεταφέρει τα ξύλα μέσα από δύσβατες περιοχές.

Όπως όλα δείχνουν, κατά την κοπή του δένδρου της οξιάς, συνέβη το ατύχημα και ο κορμός τον καταπλάκωσε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Χρυσοβίτσας, Κώστας Τσαπραλής, είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως βρισκόταν σε σημείο, όπου δεν λειτουργούν τα κινητά, όμως αν και βαριά τραυματισμένος επικοινώνησε με το 112 και στήθηκε επιχείρηση διάσωσης.

Η Πυροσβεστική ενημέρωσε τον πρόεδρο της Κοινότητας και μπήκαν μαζί στο δάσος, για να τον αναζητήσουν.

Στην επιχείρηση διάσωσης, συμμετείχαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 7 άνδρες της υπηρεσίας και την 5η ΕΜΑΚ.

Στο σημείο έφθασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

1 / 3