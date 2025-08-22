Γρεβενά: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Βάλια Κάλντα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες αργά το βράδυ μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα, η οποία κατακαίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο.

Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες και δυο πεζοπόρα τμήματα, ενώ ρίψεις νερού από αέρα κάνει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.

