ΕΛΛΑΔΑ

22.08.2025 09:27

Γρεβενά: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Βάλια Κάλντα

22.08.2025 09:27
balia kanta new

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες αργά το βράδυ μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα, η οποία κατακαίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο.

Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες και δυο πεζοπόρα τμήματα, ενώ ρίψεις νερού από αέρα κάνει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.

kwstas_isixos
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο Τραμπισμος στήνει πόλεμο στην Καραϊβική με στόχο την Βενιζεουλέα

ilianapapageorgiou220825
LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στιγμές χαλάρωσης στην Κίμωλο (photos)

alligator new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δικαστήριο διατάσσει την διάλυση του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» – Ακυρώνει τα σχέδια του Τραμπ

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τροχαίο ατύχημα στο Μπαλί Μυλοποτάμου – Επτά τραυματίες

karavatou_mati2208
MEDIA

Κατερίνα Καραβάτου: Το «απρόοπτο» με το μάτι της – «Όσοι με είδαν το πρωί, κάπως σοκαρίστηκαν»

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

