Tom Greenwood: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος που νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση μετά από τροχαίο στη Μύκονο (video)

Ο ιδρυτής της Volt και CEO της Velocity, ο δισεκατομμυριούχος Τομ Γκρίνγουντ (Tom Greenwood) νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, μετά από τροχαίο που είχε στη Μύκονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της Τετάρτης ο Γκρίνγουντ, ενώ οδηγούσε μία «γουρούνα» ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά κατάγματα από τη μέση και κάτω. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου κατά τη νοσηλεία του υπέστη και έμφραγμα. Το περιστατικό περιέγραψε σήμερα το πρωί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, χωρίς να τον κατονομάσει.

Η ιδιωτική ασφάλιση και η αεροδιακομιδή με το ΕΚΑΒ

Η γυναίκα, που βρισκόταν μαζί του, ήταν αυτή που εκκίνησε τις διαδικασίες προκειμένου να τον παραλάβει η ιδιωτική ασφάλισή του η οποία και έφτασε με ελικόπτερο στη Μύκονο. Ωστόσο, τα στελέχη που τον είδαν, διασωληνωμένο, μόλις ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας του, ενημέρωσαν ότι αρνούνται να τον παραλάβουν καθώς η κατάσταση του ήταν πολύ σοβαρή για να εμπλακεί σε αεροδιακομιδή και πως οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν ελάχιστες.

Τελικά, οργανώθηκε αεροδιακομιδή με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Εκεί υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση έως τις 02:00 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε, ωστόσο είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Ποιος είναι ο Τομ Γκρίνγουντ

Ο Γκρίνγουντ είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Volt, μίας ταχέως αναπτυσσόμενης ευρωπαϊκής fintech εταιρείας που ειδικεύεται στις άμεσες πληρωμές και στις τραπεζικές συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο.

Με έδρα το Λονδίνο, η Volt ιδρύθηκε το 2019 και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικούς παρόχους υπηρεσιών open banking στην Ευρώπη.

Ο Γκρίνγουντ θεωρείται από τα πλέον αναγνωρισμένα στελέχη στον χώρο της ψηφιακής τραπεζικής και έχει συμβάλει στην προώθηση λύσεων που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές πραγματοποιούν συναλλαγές.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει τεράστια ασφαλιστική, το έκανε το ΕΣΥ»

Για την περίπτωση του 50χρονου δισεκατομμυριούχου, χωρίς να τον κατονομάσει, μίλησε στον ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως είπε, «ο δισεκατομμυριούχος πήγε πολυτραυματίας, τον σταθεροποίησαν στο Κέντρο Υγείας και ξεκίνησε διαδικασία διακομιδής. Οι συνεργάτες του είπαν ότι έχει ιδιωτική ασφάλιση, “θα έρθει ελικόπτερο με δικούς μας γιατρούς”. Ήρθαν οι γιατροί με ιδιωτικό ελικόπτερο και αρνήθηκαν να τον παραλάβουν λέγοντας ότι “αυτός θα πεθάνει”».

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι «κατά τη διάρκεια της πτήσης χρειάστηκε να του κάνουν ανάταξη δύο φορές».

Όπως είπε, τέλος, «μίλησα με τον γιο του στο Λονδίνο και μου είπε ότι έμεινε εντυπωσιασμένος από την αντιμετώπιση των γιατρών του ΕΣΥ».

