Συλλήψεις Τούρκων: Κακουργηματικές διώξεις για τους «έξι» – Τι βρήκε η αστυνομία

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία σε βαθμό πλημμελήματος, ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος των έξι Τούρκων που συνελήφθησαν κατά την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Και οι έξι Τούρκοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή. Υπενθυμίζεται ότι χθες η αστυνομία πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση σε τρεις περιοχές της Αττικής για να συλλάβει τους έξι Τούρκους που δραστηριοποιούνται στο οργανωμένο έγκλημα, εντοπίζοντας όπλο και ναρκωτικά σε απομονωμένη βίλα ανάμεσα σε Χαλκούτσι και Συκάμινο.

Η επιχείρηση έγινε ταυτόχρονα σε Ωρωπό, Νέο Βουτζά και Μεσόγεια. Ανάμεσα σε Χαλκούτσι και Συκάμινο σε μια ερημική περιοχή, οι Τούρκοι είχαν νοικιάσει μια μικρή βίλα προκειμένου να είναι μακριά από αδιάκριτα βλέμματα. Σε αυτή τη βίλα η αστυνομία συνέλαβε τους πέντε από τους έξι Τούρκους. Οι άνδρες της δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος εντόπισαν ένα όπλο και μικροποσότητα ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από περίοικους, η βίλα είχε νοικιαστεί τους τελευταίους τρεις μήνες έναντι του ποσού των 1000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκόων, που δραστηριοποιούνται στη Χώρα μας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν -6- υπήκοοι Τουρκίας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι,

γεμιστήρα με 10 φυσίγγια,

34,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

9 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

αποδείξεις αγοράς αγαθών συνολικής αξίας 8.639 ευρώ,

4 πολυτελή οχήματα και

το χρηματικό ποσό των 4.279,51 ευρώ».

