ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 14:23
21.08.2025 13:22

Δέκα συλλήψεις σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμό της Φυλής για ρευματοκλοπές, ναρκωτικά και άλλες παραβάσεις

21.08.2025 13:22
Σε δέκα συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ σε επιχείρηση σε οικισμό της Φυλής.

Σε βάρος των ατόμων που συνελήφθησαν σχηματίστηκαν δικογραφίες για κατά περίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί προσωπικών δεδομένων κ.α, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 6 κάμερες παρακολούθησης, καταγραφικό μηχάνημα και μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας.

Επίσης, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, έγιναν αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Sergey_Lavrov
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Η Ευρώπη υπονομεύει όσα πετύχαμε στην Αλάσκα – Έτοιμος να δει τον Ζελένσκι ο Πούτιν αν λυθούν ορισμένα ζητήματα» 

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Από Δευτέρα (25/8) οι πρώτοι της ενημέρωσης στα πόστα τους

van_halen
ΜΟΥΣΙΚΗ

Eddie Van Halen: «Χρυσάφι» σε δημοπρασία για την έμβληματική κιθάρα του, τιμή εκτίμησης πάνω από 2 εκατ. δολάρια (photos/video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Καθυστερήσεις πτήσεων: Η καταγγελία της Rayanair, η υποστελέχωση σε ΥΠΑ, «Ελ. Βενιζέλος» και οι προειδοποιήσεις για «αεροπορικά Τέμπη»

balastikova
ΚΟΣΜΟΣ

Τσεχία: Βουλευτής του πρώην πρωθυπουργού προσέλαβε εκτελεστή για να δολοφονήσει το σκυλί της συντρόφου του πρώην συζύγου της

elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

tourismos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» η Ελλάδα - Οι ξένοι κάνουν ονειρεμένες διακοπές, αλλά οι ντόπιοι δεν μπορούν

kalxas-863
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβερνητική επιχείρηση «νοικοκυραίοι», η αδικία σε Άδωνι δια χειρός Σκέρτσου, τα σενάρια για επιστροφή ή κόμμα Σαμαρά και η αυτοκριτική Τσίπρα

kaysonas-new (11)
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται καύσωνας εξπρές - Πότε και πού θα δείξει ο υδράργυρος πάνω από 40 βαθμούς

1 / 3