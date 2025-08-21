Δέκα συλλήψεις σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμό της Φυλής για ρευματοκλοπές, ναρκωτικά και άλλες παραβάσεις

Σε δέκα συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ σε επιχείρηση σε οικισμό της Φυλής.

Σε βάρος των ατόμων που συνελήφθησαν σχηματίστηκαν δικογραφίες για κατά περίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί προσωπικών δεδομένων κ.α, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 6 κάμερες παρακολούθησης, καταγραφικό μηχάνημα και μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας.

Επίσης, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, έγιναν αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

