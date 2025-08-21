Φωτιά στην Ιστιαία Εύβοιας – Επιχειρούν έξι εναέρια

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης, κοντά στην Ιστιαία Εύβοιας.

Ήδη έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Λίμνη, το Μαντούδι και την Ιστιαία που επιχειρούν στη Βόρεια Εύβοια και ενισχύονται και με δυνάμεις από Χαλκίδα και Φθιώτιδα ενώ μπήκαν στη μάχη της κατάσβεσης ελικόπτερα και αεροσκάφη

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 4η και την 20ή ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. August 21, 2025

Διαβάστε επίσης:

Καθυστερήσεις πτήσεων: Η καταγγελία της Rayanair, η υποστελέχωση σε ΥΠΑ, «Ελ. Βενιζέλος» και οι προειδοποιήσεις για «αεροπορικά Τέμπη»

Συλλήψεις Τούρκων: Κακουργηματικές διώξεις για τους «έξι» – Τι βρήκε η αστυνομία

Δέκα συλλήψεις σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμό της Φυλής για ρευματοκλοπές, ναρκωτικά και άλλες παραβάσεις