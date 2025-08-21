search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 15:35
ΕΛΛΑΔΑ

21.08.2025 14:54

Φωτιά στην Ιστιαία Εύβοιας – Επιχειρούν έξι εναέρια

21.08.2025 14:54
fotia-istiaia

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης, κοντά στην Ιστιαία Εύβοιας.

Ήδη έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Λίμνη, το Μαντούδι και την Ιστιαία που επιχειρούν στη Βόρεια Εύβοια και ενισχύονται και με δυνάμεις από Χαλκίδα και Φθιώτιδα ενώ μπήκαν στη μάχη της κατάσβεσης ελικόπτερα και αεροσκάφη

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 4η και την 20ή ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

haftar-12-new
ΚΟΣΜΟΣ

Χαφτάρ: Ετοιμάζεται να δώσει άδεια στην Άγκυρα για έρευνες στην Μεσόγειο με βάση το τουρκολιβυκό μνημόνιο

apostolos_vesiropoulos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου για τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου

vesyropoulos_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαρύ πένθος στη Ν.Δ.: Ποιος ήταν ο γραμματέας της Κ.Ο. του κόμματος, Απόστολος Βεσυρόπουλος, που πέθανε σήμερα

pame_gaza_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γάζα: Το ΠΑΜΕ καλεί σε νέες συγκεντρώσεις στήριξης των Παλαιστινίων

fotia-istiaia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ιστιαία Εύβοιας – Επιχειρούν έξι εναέρια

ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 15:32
1 / 3