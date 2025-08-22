search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025
22.08.2025 09:13

Βόλος: Σοβαρός τραυματισμός 6χρονου σε τροχαίο με μηχανάκι στον Φυτόκο

22.08.2025 09:13
ekab new

Σοβαρά τραυματίστηκε ένα 6χρονο αγόρι το απόγευμα της Πέμπτης, όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε μαζί με τη μητέρα του, με οδηγό τον πατέρα του, ανετράπη στην περιοχή του Φυτόκου Νέας Ιωνίας Βόλου.

Το ατύχημα συνέβη όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής και η οικογένεια βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Οι γονείς δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, όμως το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου λειτουργεί εξειδικευμένη Παιδοχειρουργική Κλινική.

Το 6χρονο αγόρι νοσηλεύεται εκεί από αργά το βράδυ της Πέμπτης.

