Δείπνο Μητσοτάκη – Μέρντοχ στην Τήνο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Με τον μεγιστάνα των ΜΜΕ Ρούπερτ Μέρντοχ δείπνησε χθες σε γνωστή ψαροταβέρνα της Τήνου ο πρωθυπουργός.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδευε η σύζυγός του, Μαρέβα, ενώ μαζί με τον Αυστραλό ιδιοκτήτη – μεταξύ άλλων – της Sun, της Wall Street Journal και του Fox News, ήταν η σύζυγός του, Έλενα Ζούκοβα, η CEO του ομίλου του, Ρεμπέκα Μπρουκς και ο διευθυντής της New York Post Κιθ Πουλ.

Ο Μέρντοχ κάνει διακοπές στην Ελλάδα, καθώς η θαλαμηγός του, «M’BRACE», μία ημέρα πριν βρισκόταν στη Σκιάθο, όπου ο φακός «συνέλαβε» τον 94χρονο επιχειρηματία στην παραλία Διαμάντι να απολαμβάνει τη θάλασσα.

O Ρούπερτ Μέρντοχ θεωρείται ως ο ισχυρότερος «παίκτης» στον κόσμο στον χώρο των ΜΜΕ, ενώ ανήκει και στον κύκλο των προσωπικών φίλων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

