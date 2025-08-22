search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 10:28
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.08.2025 08:34

Δείπνο Μητσοτάκη – Μέρντοχ στην Τήνο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

22.08.2025 08:34
mitsotakis_murdoch

Με τον μεγιστάνα των ΜΜΕ Ρούπερτ Μέρντοχ δείπνησε χθες σε γνωστή ψαροταβέρνα της Τήνου ο πρωθυπουργός.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδευε η σύζυγός του, Μαρέβα, ενώ μαζί με τον Αυστραλό ιδιοκτήτη – μεταξύ άλλων – της Sun, της Wall Street Journal και του Fox News, ήταν η σύζυγός του, Έλενα Ζούκοβα, η CEO του ομίλου του, Ρεμπέκα Μπρουκς και ο διευθυντής της New York Post Κιθ Πουλ.

Ο Μέρντοχ κάνει διακοπές στην Ελλάδα, καθώς η θαλαμηγός του, «M’BRACE», μία ημέρα πριν βρισκόταν στη Σκιάθο, όπου ο φακός «συνέλαβε» τον 94χρονο επιχειρηματία στην παραλία Διαμάντι να απολαμβάνει τη θάλασσα.

O Ρούπερτ Μέρντοχ θεωρείται ως ο ισχυρότερος «παίκτης» στον κόσμο στον χώρο των ΜΜΕ, ενώ ανήκει και στον κύκλο των προσωπικών φίλων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Διαβάστε επίσης

Επικοινωνία Φάμελλου με αρχηγούς για κοινή ανάληψη πρωτοβουλιών για τη Γάζα – «Ναι» από Χαρίτση και Κωνσταντοπούλου

Στέλλα Αραμπατζή: Παίρνει τη θέση του Απόστολου Βεσυρόπουλου ως πρώτη επιλαχούσα στην Ημαθία

Στήριξη Φάμελλου σε Πελετίδη: Η κυβέρνηση να μην ψάχνει εξιλαστήρια θύματα για τις δικές της ευθύνες – Ό,τι χάθηκε να αποκατασταθεί στο ακέραιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
viasmos 765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 43χρονου μετά από καταγγελία για βιασμό 14χρονης

vassalos-ndp
LIFESTYLE

Σε σχέση ξανά ο Κωνσταντίνος Βασάλος – Ποια είναι η νέα του σύντροφος (photos)

pierce bronsan new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Δεν είναι ανέκδοτο: Ο 72χρονος Πιρς Μπρόσναν δεν κλείνει την πόρτα στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

zelensky_trump_putin
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Θολή» η προοπτική των ειρηνευτικών συνομιλιών, κέρδη για τον Πούτιν, αντιφατικός ο Τραμπ

doukissa_nomikou_rafting
LIFESTYLE

Δούκισσα Νομικού: Πρώτη φορά για rafting με τα παιδιά της – Η ανάρτηση στο Instagram (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

XARIS-DOUKAS_1006
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.08.2025 10:27
viasmos 765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 43χρονου μετά από καταγγελία για βιασμό 14χρονης

vassalos-ndp
LIFESTYLE

Σε σχέση ξανά ο Κωνσταντίνος Βασάλος – Ποια είναι η νέα του σύντροφος (photos)

pierce bronsan new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Δεν είναι ανέκδοτο: Ο 72χρονος Πιρς Μπρόσναν δεν κλείνει την πόρτα στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

1 / 3