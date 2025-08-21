search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 16:32
21.08.2025 16:09

Στέλλα Αραμπατζή: Παίρνει τη θέση του Απόστολου Βεσυρόπουλου ως πρώτη επιλαχούσα στην Ημαθία

21.08.2025 16:09
ARAMPATZI-435

Η Στέλλα Αραμπατζή, πρώτη επιλαχούσα στην Ημαθία, θα πάρει τη θέση του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.

Η Στέλλα Αραμπατζή, η οποία είναι ιατρός-μικροβιολόγος, ήταν τέταρτη σε ψήφους στην Ημαθία στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, όπερ σημαίνει ότι θα βρεθεί στα βουλευτικά έδρανα μετά τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου από ανακοπή καρδιάς.

Σύμφωνα με τον Σύνταγμα και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Βουλής «… μετά την απώλεια του αξιώματος από κάποιον βουλευτή, τη βουλευτική έδρα καταλαμβάνει ο επόμενος στη σειρά επιλαχών υποψήφιος βουλευτής του ίδιου κόμματος της ίδιας εκλογικής περιφέρειας».

Σημειώνεται ότι η Νέα Δημοκρατία είχε εκλέξει τρεις βουλευτές, αφού εκτός από τον Απόστολο Βεσυρόπουλο που ήταν πρώτος σε σταυρούς, εκλέχθηκαν επίσης ο Αναστάσιος Μπαρτζώκας και ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ενώ την τέταρτη θέση είχε λάβει η Στέλλα Αραμπατζή.

