search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 14:29
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.08.2025 13:14

Νέα Αριστερά: Στη Γάζα κρίνεται η ίδια η ανθρωπιά, κυρώσεις τώρα στο Ισραήλ – Κάλεσμα στις διαδηλώσεις της Κυριακής σε όλη τη χώρα

21.08.2025 13:14
nea-aristera_0407_1920-1080_new

Με αφορμή την κλιμάκωση των επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα η Νέα Αριστερά, καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να δείχνει ανοχή στο καθεστώς Νετανιάχου και να διακόψει τη στρατιωτική συνεργασία, αποκαλεί δε «πολιτικό λάθος» και «ιστορική ντροπή» την πώληση της ΕΛΒΟ σε ισραηλινή εταιρεία.

Καλεί τέλος όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τη Γάζα που θα γίνουν την Κυριακή σε όλη τη χώρα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς:

«Η δεύτερη φάση της “Επιχείρησης Άρματα του Γεδεών” στη Γάζα, όπως την ονομάζει κυνικά ο ισραηλινός στρατός, σηματοδοτεί το τελειωτικό βήμα μιας γενοκτονίας σε βάρος του παλαιστινιακού λαού στην Γάζα. Ο Νετανιάχου, με την πλήρη κάλυψη των ΗΠΑ και την προκλητική ανοχή της  ΕΕ, προχωρά στην κατάληψη της πόλης της Γάζας, στον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και στη συστηματική κατεδάφιση ολόκληρων συνοικιών.

Ταυτόχρονα, την ώρα που παιδιά σκοτώνονται στη Γάζα, ο κ. Μητσοτάκης δίνει τα κλειδιά της αμυντικής βιομηχανίας σε εκείνους που σπέρνουν τον τρόμο. Αυτό δεν είναι απλά πολιτικό λάθος· είναι ιστορική ντροπή.

Στις 24 Αυγούστου, η Νέα Αριστερά καλεί κάθε πολίτη, κάθε φοιτητή/τρια, κάθε εργαζόμενο/η, και νέο/α να βρεθούν στις συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Από κάθε άκρη της Ελλάδας θα ακουστεί το ίδιο μήνυμα:

• Όχι άλλη ανοχή στην κατοχή.

• Όχι άλλη συνενοχή στα εγκλήματα πολέμου.

• Ναι στην ειρήνη, με ελεύθερη Παλαιστίνη στα σύνορα του 1967.

• Άμεση επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ, καμία οικονομική και στρατιωτική συνεργασία.

Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να συναινεί. Να τερματίσει τις στρατιωτικές συμφωνίες με το Ισραήλ. Να σταθεί με την ειρήνη, με τη δικαιοσύνη, με τον παλαιστινιακό λαό».

Διαβάστε επίσης:

Φάμελλος: Έγινε «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» στην ψηφοφορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Να μην μείνουμε άπραγοι για τη Γάζα

Ημέρα μνήμης θυμάτων τρομοκρατίας: Τα μηνύματα Χρυσοχοΐδη και Δένδια

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη με τον δήμαρχο Αμοργού και τους ψαράδες του νησιού (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Sergey_Lavrov
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Η Ευρώπη υπονομεύει όσα πετύχαμε στην Αλάσκα – Έτοιμος να δει τον Ζελένσκι ο Πούτιν αν λυθούν ορισμένα ζητήματα» 

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Από Δευτέρα (25/8) οι πρώτοι της ενημέρωσης στα πόστα τους

van_halen
ΜΟΥΣΙΚΗ

Eddie Van Halen: «Χρυσάφι» σε δημοπρασία για την έμβληματική κιθάρα του, τιμή εκτίμησης πάνω από 2 εκατ. δολάρια (photos/video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Καθυστερήσεις πτήσεων: Η καταγγελία της Rayanair, η υποστελέχωση σε ΥΠΑ, «Ελ. Βενιζέλος» και οι προειδοποιήσεις για «αεροπορικά Τέμπη»

balastikova
ΚΟΣΜΟΣ

Τσεχία: Βουλευτής του πρώην πρωθυπουργού προσέλαβε εκτελεστή για να δολοφονήσει το σκυλί της συντρόφου του πρώην συζύγου της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

tourismos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» η Ελλάδα - Οι ξένοι κάνουν ονειρεμένες διακοπές, αλλά οι ντόπιοι δεν μπορούν

kalxas-863
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβερνητική επιχείρηση «νοικοκυραίοι», η αδικία σε Άδωνι δια χειρός Σκέρτσου, τα σενάρια για επιστροφή ή κόμμα Σαμαρά και η αυτοκριτική Τσίπρα

kaysonas-new (11)
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται καύσωνας εξπρές - Πότε και πού θα δείξει ο υδράργυρος πάνω από 40 βαθμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 14:27
Sergey_Lavrov
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Η Ευρώπη υπονομεύει όσα πετύχαμε στην Αλάσκα – Έτοιμος να δει τον Ζελένσκι ο Πούτιν αν λυθούν ορισμένα ζητήματα» 

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Από Δευτέρα (25/8) οι πρώτοι της ενημέρωσης στα πόστα τους

van_halen
ΜΟΥΣΙΚΗ

Eddie Van Halen: «Χρυσάφι» σε δημοπρασία για την έμβληματική κιθάρα του, τιμή εκτίμησης πάνω από 2 εκατ. δολάρια (photos/video)

1 / 3