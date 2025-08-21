Με αφορμή την κλιμάκωση των επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα η Νέα Αριστερά, καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να δείχνει ανοχή στο καθεστώς Νετανιάχου και να διακόψει τη στρατιωτική συνεργασία, αποκαλεί δε «πολιτικό λάθος» και «ιστορική ντροπή» την πώληση της ΕΛΒΟ σε ισραηλινή εταιρεία.

Καλεί τέλος όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τη Γάζα που θα γίνουν την Κυριακή σε όλη τη χώρα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς:

«Η δεύτερη φάση της “Επιχείρησης Άρματα του Γεδεών” στη Γάζα, όπως την ονομάζει κυνικά ο ισραηλινός στρατός, σηματοδοτεί το τελειωτικό βήμα μιας γενοκτονίας σε βάρος του παλαιστινιακού λαού στην Γάζα. Ο Νετανιάχου, με την πλήρη κάλυψη των ΗΠΑ και την προκλητική ανοχή της ΕΕ, προχωρά στην κατάληψη της πόλης της Γάζας, στον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και στη συστηματική κατεδάφιση ολόκληρων συνοικιών.

Ταυτόχρονα, την ώρα που παιδιά σκοτώνονται στη Γάζα, ο κ. Μητσοτάκης δίνει τα κλειδιά της αμυντικής βιομηχανίας σε εκείνους που σπέρνουν τον τρόμο. Αυτό δεν είναι απλά πολιτικό λάθος· είναι ιστορική ντροπή.

Στις 24 Αυγούστου, η Νέα Αριστερά καλεί κάθε πολίτη, κάθε φοιτητή/τρια, κάθε εργαζόμενο/η, και νέο/α να βρεθούν στις συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Από κάθε άκρη της Ελλάδας θα ακουστεί το ίδιο μήνυμα:

• Όχι άλλη ανοχή στην κατοχή.

• Όχι άλλη συνενοχή στα εγκλήματα πολέμου.

• Ναι στην ειρήνη, με ελεύθερη Παλαιστίνη στα σύνορα του 1967.

• Άμεση επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ, καμία οικονομική και στρατιωτική συνεργασία.

Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να συναινεί. Να τερματίσει τις στρατιωτικές συμφωνίες με το Ισραήλ. Να σταθεί με την ειρήνη, με τη δικαιοσύνη, με τον παλαιστινιακό λαό».

