Φάμελλος: Έγινε «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» στην ψηφοφορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Να μην μείνουμε άπραγοι για τη Γάζα

Για την κατάληψη της πόλης της Γάζας μίλησε το πρωί στο Open ο Σωκράτης Φάμελλος, καλώντας την κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλίας για τον άμεσο τερματισμό της εισβολής και προαναγγέλλοντας επικοινωνία με τους αρχηγούς των προοδευτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης για κοινή παρέμβαση.

Παράλληλα, μίλησε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι έγινε κοινοβουλευτικό πραξικόπημα στην ψηφοφορία για την Προκαταρκτική και πως ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι η διαδικασία είναι στον αέρα και θα επανέλθει. Αναφέρθηκε επίσης στην επέτειο της 21ης Αυγούστου 2018, ημέρα επίσημης εξόδου από τα μνημόνια καθώς και στα μέτρα που θα παρουσιάσει στην επικείμενη ΔΕΘ.

Για την κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων κατάληψης της πόλης της Γάζας, ο Σωκράτης Φάμελλος, ζήτησε να «ξυπνήσει» ο Μητσοτάκης (και η Ευρώπη) και να πάρει μια πρωτοβουλία- με την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του μέλους της ΕΕ – ώστε ν α σταματήσει η εισβολή άμεσα και να υπάρξει απελευθέρωση των ομήρων και αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Παράλληλα, είπε ότι θα απευθυνθεί στους αρχηγούς των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, όπως στο πρόσφατο παρελθόν, προκειμένου να προχωρήσουν σε μια κοινή παρέμβαση για τη Γάζα.

«Τα προοδευτικά κόμματα θα πρέπει να πάρουμε μια πρωτοβουλία και να ζητήσουμε να εφαρμοστούν αυτά που λέει και ο ΟΗΕ» τόνισε. «Δεν ζητώ κάτι παράλογο. Ζητώ να είναι άμεση και απαιτητή η παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας για να σταματήσει η εισβολή στη Γάζα. Σαφέστερα να λυθούν όλα τα θέματα που υπάρχουν εκεί όπως και η επιστροφή των ομήρων».

«Δεν μπορώ να δεχτώ ότι σκοτώνονται άνθρωποι live και εμείς καθόμαστε απλά και το παρακολουθούμε» πρόσθεσε. «Να υπάρχει κοινή παρέμβαση. Να το ζητήσουμε όλοι μαζί από τον κ. Μητσοτάκη. Να κάνουν κάτι. Και να το ζητήσουμε και από την Ευρώπη. Έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, αλλά πρέπει να είμαστε αυστηροί όσον αφορά την εισβολή αυτή καθαυτή. Πρέπει να σταματήσει αυτή τη στιγμή».

Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική και τις σχέσεις με το Ισραήλ σημείωσε πως «και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχαμε πολύ ισχυρές διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ», αλλά, σημείωσε, «όταν έχεις συνεργασία με ένα κράτος δεν σημαίνει ότι θα δέχεσαι ή θα ανέχεσαι να παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο. Από την άλλη η συνεργασία θα πρέπει να αναπτύσσεται στη βάση των αρχών της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της ειρήνης. Εδώ λοιπόν οφείλουμε ως χώρα να βάζουμε και σε χώρες με τις οποίες έχουμε στενή συνεργασία όρια και να λέμε ότι εμείς αυτό προτείνουμε».

«Η ΝΔ δεν αξιοποίησε τον καθαρό διάδρομο που παραδώσαμε»

Με αφορμή τη σημερινή επέτειο των 7 χρόνων από την έξοδο από τα μνημόνια, ο Σωκράτης Φάμελλος, σημείωσε πως η δουλειά που έγινε τότε και ο καθαρός διάδρομος στην οικονομία, δεν αξιοποιήθηκαν από την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων, σήμερα να είμαστε τελευταίοι στους μισθούς, με έλλειμμα συναλλαγών και πάρα πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη.

Ειδικότερα σημείωσε: «Μετά από πολύ δουλειά όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Και τώρα όλα αυτά αμφισβητούνται…Το μεγάλο απόθεμα και ο καθαρός διάδρομος στον δανεισμό δεν αξιοποιήθηκαν. Τραγικό το έλλειμμα συναλλαγών, τραγικό ότι είμαστε πρωταθλητές στον πληθωρισμό. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρωζώνη στον μισθό, με πάρα πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη.

Για ποιους είναι η ανάπτυξη;

Η παρακαταθήκη της Ιθάκης δεν αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο οποίος τότε έλεγε ψέματα για δήθεν 4ο μνημόνιο, για να γίνει πρωθυπουργός».

Σήμερα είναι η επέτειος των 7 χρόνων της Ελλάδας που βγήκε από τα μνημόνια και την οικονομική και κοινωνική χρεοκοπία.



Μετά από πολλή δουλειά όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα.



Και τώρα όλα αυτά αμφισβητούνται…



Το μεγάλο… pic.twitter.com/EwDYNLEvCh — Socratis Famellos (@SFamellos) August 21, 2025

«Στον αέρα η διαδικασία για Προκαταρκτική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Κάνοντας γέφυρα με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε σε σχέση με την οικονομία πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την εικόνα της χώρας που λαμβάνεται υπόψη και από ξένους επενδυτές και τους ξένους οίκους, λόγω της αδιαφάνειας και της διαφθοράς.

Είναι δυνατόν να υπήρξε ένα τέτοιο σχέδιο να κλαπούν τα λεφτά των αγροτών και αυτή τη στιγμή να συνδέεται – από μια δικογραφία ευρωπαίας εισαγγελέως – με κυβερνητικά στελέχη και η κυβέρνηση να μην δέχεται να ελεγχθούν;». Στη συνέχεια ανέφερε ότι έγινε κοινοβουλευτικό πραξικόπημα κι έχει μείνει στον αέρα το αν θα συγκροτηθεί Προκαταρκτική Επιτροπή ή όχι. «Θεωρούμε σαν ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία».

Υπογράμμισε πως η διαδικασία έχει σοβαρά ζητήματα, για παράδειγμα ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε η επιστολική ψήφος, και άρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα βάλει ζήτημα στη Διάσκεψη των προέδρων πως η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Θα πρέπει, είπε, ο κ. Κακλαμάνης και η πλειοψηφία, στην Διάσκεψη των προέδρων «να αναλάβουν την ευθύνη για το αν ολοκληρώθηκε ορθώς αυτή η διαδικασία». Η διαδικασία με την επιστολική ψήφο ήταν μια «στημένη διαδικασία», γιατί ο Μητσοτάκης δεν μπορούσε να διαχειριστεί την ψήφο των βουλευτών του, είπε. Η διαδικασία που ακολούθησε εκείνο το βράδυ ο κ. Μητσοτάκης, ήταν μια διαδικασία που επιβεβαίωσε ότι δεν έχει την πλήρη εμπιστοσύνη όλης της κοινοβουλευτικής του ομάδας, στο θέμα το συγκεκριμένο τουλάχιστον και αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα».

Μείωση των έμμεσων φόρων

Σε ό,τι αφορά την οικονομία και τα όσα θα πει στην επικείμενη ΔΕΘ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων σημείωσε:

«Μπορούμε άνετα να μειώσουμε τον ΦΠΑ μόνιμα, μετά το υπερπλεόνασμα των 6,5 δισεκατομμυρίων. Ξέρετε ότι επίκειται παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί δεν μειώνει τον ΦΠΑ; Ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται και δεν εφαρμόζει την ευρωπαϊκή οδηγία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει στη Βουλή μόνιμη μείωση του ΦΠΑ και αναστολή του για ένα διάστημα σε κάποια βασικά προϊόντα.

13ο και 14ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους.

13η σύνταξη, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους.

Είναι πανάκριβα τα 1,8 δισεκατομμύρια κέρδη της ΔΕΗ ή το αντίστοιχο ποσό για τη 13η σύνταξη»;

Μπορούμε άνετα να μειώσουμε τον ΦΠΑ μόνιμα, μετά το υπερπλεόνασμα των 6,5 δισεκατομμυρίων.



Ξέρετε ότι επίκειται παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί δεν μειώνει τον ΦΠΑ;



Ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται και δεν εφαρμόζει την ευρωπαϊκή οδηγία.



Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει… pic.twitter.com/vCzVUy6Yxb — Socratis Famellos (@SFamellos) August 21, 2025

Διαβάστε επίσης:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη με τον δήμαρχο Αμοργού και τους ψαράδες του νησιού (photos)

Εξώδικα σε δύο sites για fake news απέστειλε η Μαρέβα Μητσοτάκη

Νέος «πονοκέφαλος» από την Αίγυπτο: Προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με την Τουρκία