Νέος «πονοκέφαλος» από την Αίγυπτο: Προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με την Τουρκία

Το απόγευμα της Τετάρτης από το Μέγαρο Μαξίμου ανακοινώθηκε ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην κατάσταση στη Γάζα. Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε τις προσπάθειες και την τελευταία πρόταση της Αιγύπτου για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τη συνεργασία και τον συντονισμό των δύο χωρών σε διμερή και περιφερειακά ζητήματα».

Είναι γνωστό ότι Αθήνα και Κάιρο βρίσκονται εδώ και κάμποσο καιρό σε διαβουλεύσεις μετά το σοβαρό ζήτημα που προέκυψε με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, το οποίο αμφισβητείται μετά από απόφαση αιγυπτιακού δικαστηρίου, με την Ελλάδα να πιέζει την Αίγυπτο να διασφαλίσει το status quo της παλαιότερης ορθόδοξης μονής στον κόσμο, οπότε η επικοινωνία Μητσοτάκη – αλ Σίσι δεν φαίνεται παράξενη.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον – και μάλλον προβληματικό – για την Ελλάδα είναι ότι η Αίγυπτος, μια χώρα με την οποία υπάρχει στρατηγική συνεργασία, φαίνεται ότι έρχεται όλο και πιο κοντά με την Τουρκία και, μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα τουρκικών ΜΜΕ η προσέγγιση αφορά στον κρίσιμο τομέα της άμυνας και των εξοπλισμών, με το Κάιρο να επιδιώκει να συμμετάσχει σε προγράμματα ανάπτυξης προηγμένων οπλικών συστημάτων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Sabah, το οποίο επικαλείται αιγυπτιακά ΜΜΕ, «το Κάιρο ετοιμάζεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ανάπτυξης του μαχητικού αεροσκάφους KΑΑΝ της Άγκυρας, σηματοδοτώντας όχι μόνο στενότερες διμερείς σχέσεις, αλλά και μια πιθανή μεταβολή στην ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή», προσθέτοντας ότι «Τουρκία και Αίγυπτος στοχεύουν στην ενίσχυση της αυτάρκειας της αμυντικής βιομηχανίας και στη μείωση της εξάρτησης από το εξωτερικό».

Για την ιστορία, το TF-X KAAN είναι το μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς που αναπτύσσει η Τουρκία, επιδιώκοντας να γίνει ως το 2030 η τέταρτη χώρα στον κόσμο που διαθέτει τόσο προηγμένα αεροσκάφη, μετά τις ΗΠΑ (F-22, F-35), τη Ρωσία (Su-57) και την Κίνα (J-20). Υπενθυμίζεται, δε, ότι η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα ανάπτυξης των F-35, όταν προχώρησε στην αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400.

Προφανώς, η Αίγυπτος, όπως και κάθε άλλη χώρα, μπορεί να συνεργάζεται με όποιον θέλει και σε όποιο επίπεδο επιθυμεί, ωστόσο η διάθεσή της να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα – υψηλού κύρους, αλλά και με σημαντική προστιθέμενη αξία – δείχνει ότι το Κάιρο μοιάζει να προσανατολίζεται σε στρατηγικού τύπου σχέση με την Τουρκία, λιώνοντας τον «πάγο» που επικρατούσε στις σχέσεις των δύο χωρών από το πραξικόπημα που έριξε τον πρόεδρο Μοχάμεντ Μόρσι.

Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν πολιτική ένταση στην Αθήνα, με το ΠΑΣΟΚ να επισημαίνει ότι «η διαφαινόμενη σύσφιξη των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο – ειδικά στο επίπεδο της αμυντικής βιομηχανίας – απειλεί να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή, θέτει σε αμφιβολία τη συμμαχία Ελλάδας-Αιγύπτου και την εξισορροπητική της λειτουργία έναντι της τουρκικής επέκτασης στη Βόρεια Αφρική, ενώ επιτείνει τον κίνδυνο διπλωματικού αποκλεισμού της χώρας μας -σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στη Λιβύη».

Μάλιστα, το κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης κάλεσε την κυβέρνηση «να ενημερώσει, στο ανώτατο επίπεδο, τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας για τα πραγματικά δεδομένα αλλά και για τις ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προβεί για να αποφευχθεί ο κίνδυνος περαιτέρω επιδείνωσης της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας. Οφείλει, δε, να απαντήσει κατά πόσον ο πρωθυπουργός έθεσε τα ζητήματα αυτά στη συνομιλία του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο και τι απαντήσεις έλαβε».

Για την ώρα στο κυβερνητικό στρατόπεδο επικρατεί αμηχανία για τις εξελίξεις και αποφεύχθηκε ο σχολιασμός πριν υπάρξει μια σαφέστερη εικόνα σχετικά με τα σχέδια της Αιγύπτου για τη σχέση της με την Τουρκία. Πάντως, υπάρχει προβληματισμός σχετικά με το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι σχέσεις Αθήνας και Καΐρου και αναμένονται διπλωματικές κινήσεις για την αποσαφήνισή τους.

