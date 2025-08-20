ΣΥΡΙΖΑ για επέτειο της εξόδου απ’ τα μνημόνια: Η 21η Αυγούστου υπενθυμίζει ότι μια κυβέρνηση αποφασισμένη μπορεί να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την αυριανή επέτειο της εξόδου από τα μνημόνια, θυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας συγκρίσεις με τη σημερινή διακυβέρνηση της ΝΔ, η οποία τότε μιλούσε για 4ο μνημόνιο «μόνο και μόνο για να κερδίσει τις εκλογές του 2019».
«Στις 21 Αυγούστου του 2018, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωνε από την Ιθάκη το τέλος των μνημονίων και τον τερματισμό της πολύχρονης Οδύσσειας του ελληνικού λαού» αναφέρει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.
«Η ΝΔ μιλούσε τότε για δήθεν “4ο μνημόνιο”, μόνο και μόνο για να κερδίσει τις εκλογές το 2019», τονίζει. Όμως, συνεχίζει η ανακοίνωση «επτά χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζούμε σε μια χώρα όπου η διαφθορά και η διαπλοκή κυβερνούν τη χώρα, τα καρτέλ κερδοσκοπούν ασύστολα, ενώ τα σκάνδαλα και η συγκάλυψή τους αποτελούν καθημερινότητα. Οι πολίτες, που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, διαπιστώνουν καθημερινά πως η χώρα όχι μόνο δεν πρόκοψε, αλλά αντίθετα κάνει διαρκώς βήματα προς τα πίσω.
Ο Αύγουστος του 2018 υπενθυμίζει πως μια αποφασισμένη κυβέρνηση μπορεί, ακόμα και υπό το βάρος των δυσμενέστερων συσχετισμών, να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού και υπέρ των ασθενέστερων».
