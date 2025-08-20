search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για επέτειο της εξόδου απ’ τα μνημόνια: Η 21η Αυγούστου υπενθυμίζει ότι μια κυβέρνηση αποφασισμένη μπορεί να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού

tsipras mnimonia

Την αυριανή επέτειο της εξόδου από τα μνημόνια, θυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας συγκρίσεις με τη σημερινή διακυβέρνηση της ΝΔ, η οποία τότε μιλούσε για 4ο μνημόνιο «μόνο και μόνο για να κερδίσει τις εκλογές του 2019».

«Στις 21 Αυγούστου του 2018, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωνε από την Ιθάκη το τέλος των μνημονίων και τον τερματισμό της πολύχρονης Οδύσσειας του ελληνικού λαού» αναφέρει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου. 

«Η ΝΔ μιλούσε τότε για δήθεν “4ο μνημόνιο”, μόνο και μόνο για να κερδίσει τις εκλογές το 2019», τονίζει. Όμως, συνεχίζει η ανακοίνωση «επτά χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζούμε σε μια χώρα όπου η διαφθορά και η διαπλοκή κυβερνούν τη χώρα, τα καρτέλ κερδοσκοπούν ασύστολα, ενώ τα σκάνδαλα και η συγκάλυψή τους αποτελούν καθημερινότητα. Οι πολίτες, που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, διαπιστώνουν καθημερινά πως η χώρα όχι μόνο δεν πρόκοψε, αλλά αντίθετα κάνει διαρκώς βήματα προς τα πίσω. 

Ο Αύγουστος του 2018 υπενθυμίζει πως μια αποφασισμένη κυβέρνηση μπορεί, ακόμα και υπό το βάρος των δυσμενέστερων συσχετισμών, να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού και υπέρ των ασθενέστερων».

