Πέθανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος – Υπέστη καρδιακή ανακοπή στη Χαλκιδική

Έχασε τη μάχη με το θάνατο ο βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ και γραμματέας της Κ.Ο. του κόμματος Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οποίος νωρίτερα υπέστη έμφραγμα στη Χαλκιδική. Ήταν 59 ετών.

Ο άτυχος βουλευτής υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Κατέρρευσε και κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατροί που προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του αποφασίστηκε η μεταφορά του στο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος είχε γεννηθεί στη Βέροια στις 29 Μαΐου 1966 και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δυο παιδιών. Ήταν οικονομολόγος και πριν την ενασχόληση με την πολιτική εργάστηκε για αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και στη συνέχεια διορίστηκε στο υπουργείο Οικονομικών με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2012 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Ημαθίας με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Επανεξελέγη Βουλευτής στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015, πρώτος σε σταυρούς προτίμησης Βουλευτής της Ν. Δ., ενώ ήταν επικεφαλής του ψηφοδελτίου στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015.

Στις εκλογές του Ιουλίου 2019 εξελέγη πάλι πρώτος σε σταυρούς προτίμησης. Στις εκλογές του Μαΐου 2023 επανεξελέγη πρώτος Βουλευτής στην Ημαθία σε σταυρούς προτίμησης. Από την 4η Απριλίου 2025 εξελέγη Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος είχε διατελέσει υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική και τη Δημόσια Περιουσία (2019 – 2023) και του είχε ανατεθεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

Διαβάστε επίσης

Φάμελλος: Έγινε «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» στην ψηφοφορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Να μην μείνουμε άπραγοι για τη Γάζα

Ημέρα μνήμης θυμάτων τρομοκρατίας: Τα μηνύματα Χρυσοχοΐδη και Δένδια

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη με τον δήμαρχο Αμοργού και τους ψαράδες του νησιού (photos)