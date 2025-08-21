Βαρύ πένθος στη Ν.Δ.: Ποιος ήταν ο γραμματέας της Κ.Ο. του κόμματος, Απόστολος Βεσυρόπουλος, που πέθανε σήμερα

Σοκ και θλίψη: αυτά είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που επικρατούν στη Ν.Δ. μετά την είδηση του θανάτου του γραμματέα της Κ.Ο. του κόμματος, Απόστολου Βεσυρόπουλου, σε ηλικία 59 ετών.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος είχε γεννηθεί στη Βέροια στις 29 Μαΐου 1966 και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δυο παιδιών. Ήταν οικονομολόγος και πριν την ενασχόληση με την πολιτική εργάστηκε για αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και στη συνέχεια διορίστηκε στο υπουργείο Οικονομικών με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Ο εκλιπών σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του AΤΕΙ Λάρισας (Τμήμα Λογιστικής), και έκανε το μεταπτυχιακό του στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Εργάστηκε ως εφοριακός στη Βέροια και από το 2004 έως και το 2008 διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΑΚΕ Εφοριακών Ημαθίας – Πέλλας – Πιερίας. Επίσης, διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης Ημαθίας, αρμόδιος για τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή. Από το 2010 μέχρι σήμερα είναι αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟΔΕ) Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας.

Στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2012 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Ημαθίας με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Επανεξελέγη Βουλευτής στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015, πρώτος σε σταυρούς προτίμησης Βουλευτής της Ν. Δ., ενώ ήταν επικεφαλής του ψηφοδελτίου στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015.

Στις εκλογές του Ιουλίου 2019 εξελέγη πάλι πρώτος σε σταυρούς προτίμησης. Στις εκλογές του Μαΐου 2023 επανεξελέγη πρώτος Βουλευτής στην Ημαθία σε σταυρούς προτίμησης. Από την 4η Απριλίου 2025 εξελέγη Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος είχε διατελέσει υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική και τη Δημόσια Περιουσία (2019 – 2023) και του είχε ανατεθεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Από την 29η Αυγούστου 2023 έως και τον Μάρτιο του 2025 ήταν Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

