Επικοινωνία Φάμελλου με αρχηγούς για κοινή ανάληψη πρωτοβουλιών για τη Γάζα – «Ναι» από Χαρίτση και Κωνσταντοπούλου

Με τους αρχηγούς των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, όπως είχε προαναγγείλει από χτες, επικοινώνησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, για το θέμα της Γάζας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με κομματικές πηγές, ο Σ. Φάμελλος επικοινώνησε σήμερα με τους προέδρους των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης για την ανάγκη συνεννόησης και κοινής δράσης προς την κυβέρνηση, ώστε η χώρα να πάρει πρωτοβουλίες για να σταματήσει η εισβολή στη Γάζα, να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το κράτος της Παλαιστίνης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν ανταποκριθεί θετικά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

