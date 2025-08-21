search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 18:34
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

21.08.2025 17:36

Γιατί απέτυχαν οι κυρώσεις της Δύσης στη Ρωσία – Οι «ντρίμπλες» του Πούτιν και η στοχοποίηση της Ινδίας

21.08.2025 17:36
«Βόμβα» από Wall Street Journal: Έρχονται νέες κυρώσεις για τα πλοία που σπανε το εμπάργκο στη Βενεζουέλα - Media

Οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι στιγμής από τη Δύση στη Ρωσία έχουν κάνει μια… τρύπα στο νερό σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των εσόδων της. Αλλά η στοχοποίηση της Ινδίας, ενός από τους μεγαλύτερους πελάτες της Μόσχας, από τον Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, όπως εκτιμά το Sky News.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επιβάλει κυρώσεις, ή δασμούς, ή ίσως και τα δύο, στην Ινδία, γιατί έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους πελάτες ενός από τα σημαντικότερα προϊόντα που βγάζει η Ρωσία: το αργό πετρέλαιο.

Παράλληλα, η Κίνα έχει αυξήσει τις εισαγωγές ρωσικών ορυκτών καυσίμων κατά 44% από την επιβολή των κυρώσεων.

Πριν από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, μακράν ο μεγαλύτερος αποδέκτης ρωσικών εξαγωγών ενέργειας ήταν η Ευρώπη.

Στη συνέχεια, η Ευρώπη επέβαλε κυρώσεις σε διάφορα ρωσικά προϊόντα, κυρίως στο πετρέλαιο. Το πλάνο ήταν να στερήσουν από τον Βλαντιμίρ Πούτιν τα έσοδα που χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτήσει τη ρωσική πολεμική μηχανή. Αλλά απέτυχαν.

Αντ’ αυτού, συνέβη κάτι άλλο: τα ρωσικά δεξαμενόπλοια που προηγουμένως παρέδιδαν πετρέλαιο στην Ευρώπη άρχισαν να το στέλνουν σε ινδικά διυλιστήρια πετρελαίου. Τα πετρελαιοφόρα της Μέσης Ανατολής που εξυπηρετούσαν προηγουμένως αυτά τα ρωσικά διυλιστήρια άρχισαν να στέλνουν το πετρέλαιό τους στην Ευρώπη. Τίποτα, ουσιαστικά, δεν άλλαξε πραγματικά.

Και ενώ οι Ευρωπαίοι δεν δέχονται πλέον απευθείας αποστολές ρωσικού πετρελαίου, δέχονται πολλές αποστολές προϊόντων πετρελαίου – από ντίζελ και βενζίνη μέχρι κηροζίνη – που παράγονται από ρωσικό πετρέλαιο σε ινδικά διυλιστήρια.

Ενώπιον αυτού, η Ευρώπη και οι σύμμαχοί της στην G7 άρχισαν στη συνέχεια να προσπαθούν να εμποδίσουν αυτά τα δεξαμενόπλοια να παραλαμβάνουν ρωσικό πετρέλαιο.

Επιβλήθηκε ανώτατο όριο τιμών στις νόμιμες ναυτιλιακές εταιρείες, περιορίζοντας το ποσό των εσόδων που θα μπορούσε να αποκομίσει η Ρωσία από τις εξαγωγές της. Αυτό, με τη σειρά του, δημιούργησε μια άλλη αλλαγή: η Ρωσία άρχισε να δημιουργεί τον δικό της «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων, τα οποία χρησιμοποιούσε για την αποστολή πετρελαίου στην Ινδία και την Κίνα.

Κι έτσι, στον τελευταίο γύρο κυρώσεων, η G7 άρχισε να εφαρμόζει μια ξεχωριστή σειρά απαγορεύσεων σε αυτόν τον σκιώδη στόλο.

Πλέον, το θέμα δεν είναι ότι κάποιο από αυτά τα μέτρα ήταν άσκοπο. Κάθε ένα έχει αποτύχει να ασκήσει πίεση στη Ρωσία και να περιορίσει τα έσοδά της. Αλλά ολόκληρη η διαδικασία αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη από το αναμενόμενο.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει τώρα για αύξηση δασμών ή επιβολή κυρώσεων στην Ινδία. Έχει συζητήσει την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων σε χώρες που συνεχίζουν να κάνουν δουλειές με τη Ρωσία.

Παρά όλα αυτά, αν και παρουσιάζεται ως ένας από τους στενότερους συμμάχους του Βλαντιμίρ Πούτιν, στην πραγματικότητα, αυτά είναι σκληρά οικονομικά μέτρα που ακόμη και ο Τζο Μπάιντεν δεν τόλμησε να πάρει.

Το ερώτημα είναι αν όντως ενεργοποιούνται – και τι θα συμβεί στη συνέχεια στο παιχνίδι των κυρώσεων.

ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 18:30
