Συναγερμός στην Ισπανία: «Λουκέτο» σε διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων λόγω εισβολής «μπλε δράκων» (photos/video)

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ισπανία, μετά την εμφάνιση των αποκαλούμενων «μπλε δράκων» -που έχουν χαρακτηριστεί ως «ο πιο όμορφος δολοφόνος του ωκεανού»- στην ακτογραμμή της Costa Blanca.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, απαγορεύτηκε στους τουρίστες να μπουν στο νερό σε ολόκληρη την -11 χιλιομέτρων- ακτογραμμή, καθώς υψώθηκαν κόκκινες σημαίες στις παραλίες του δήμου Guardamar del Segura, βόρεια της Torrevieja, λόγω της εμφάνισης των σπάνιων θαλάσσιων πλασμάτων με εν δυνάμει θανατηφόρο τσίμπημα.

Τι είναι ο «μπλε δράκος»

Ο θαλάσσιος γυμνοσάλιαγκας, γνωστός και ως Glaucus atlanticus, τρέφεται με τα δηλητηριώδη κύτταρα πλασμάτων όπως η θανατηφόρα μέδουσα Portuguese man o’ war, αποθηκεύοντάς τα στο σώμα του σε συμπυκνωμένη μορφή. Αυτή η διαδικασία καθιστά το δηλητήριο του μπλε δράκου πολύ πιο ισχυρό από εκείνο του θηράματός του. Αν κάποιος το πιάσει ή πατήσει πάνω του, μπορεί να απελευθερώσει τα κύτταρα που τσιμπάνε στο δέρμα.

Τα τυπικά συμπτώματα του τσιμπήματος περιλαμβάνουν ναυτία, πόνο, εμετό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, επικίνδυνες αλλεργικές αντιδράσεις.

Αν και οι περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι θανατηφόρες, μπορεί να αποβούν μοιραίες για άτομα με σοβαρές αλλεργίες, παιδιά, άτομα με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα ή για κάποιον που έχει τσιμπηθεί πολλές φορές.

«Μην το αγγίξετε, ούτε με γάντια»

Ο δήμαρχος του Guardamar del Segura, Jose Luis Saez, επιβεβαίωσε χθες την απαγόρευση της κολύμβησης, δηλώνοντας στον επίσημο λογαριασμό του στο X: «Κόκκινη σημαία στις παραλίες του Guardamar. Η κολύμβηση απαγορεύεται μετά την εμφάνιση δύο δειγμάτων Glaucus atlanticus, γνωστών ως μπλε δράκων, στην παραλία Vivers».

Πρόσθεσε: «Υπενθυμίζουμε ότι, παρά το έντονο και εντυπωσιακό χρώμα και το μικρό μέγεθός τους (περίπου 4 εκατοστά), οι πολίτες θα πρέπει να μείνουν μακριά από αυτό το ζώο λόγω του τσιμπήματός του. Ο δήμος έχει ξεκινήσει προληπτική επιχείρηση για τον εντοπισμό πιθανών δειγμάτων που παρασύρονται από τα θαλάσσια ρεύματα. Οι αρμόδιοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης και θα ενημερώνουν το κοινό για τα μέτρα που θα ληφθούν. Αν δείτε κάποιο από αυτά τα πλάσματα, μην το αγγίξετε, ούτε με γάντια, ειδοποιήστε ναυαγοσώστες και τις αρμόδιες αρχές. Αν σας τσιμπήσει, πλύνετε την περιοχή με θαλασσινό νερό και κατευθυνθείτε στο πλησιέστερο ιατρικό κέντρο. Τα πλάσματα αυτά είναι δηλητηριώδη και το τσίμπημά τους μπορεί να προκαλέσει ναυτία, πόνο και εμετό. Προς το παρόν και μέχρι νεωτέρας, η κολύμβηση στη θάλασσα απαγορεύεται».

Η παραλία Vivers, μια φυσική ακτή νότια του ποταμού Segura και βόρεια της παραλίας La Babilonia, ήταν γεμάτη χθες από κόσμο, αν και λιγότεροι από το συνηθισμένο μπήκαν στο νερό, παραβιάζοντας την απαγόρευση και ρισκάροντας βαριά πρόστιμα. Σύμφωνα με τοπικά ρεπορτάζ, σήμερα ναυαγοσώστες με μεγάφωνα υπενθύμιζαν σε τουρίστες και κατοίκους την απαγόρευση, αν και οι λουόμενοι μπορούν να βρίσκονται στις παραλίες εφόσον δεν μπαίνουν στη θάλασσα.

Κόκκινες σημαίες υψώθηκαν επίσης στην παραλία Santa Barbara στην La Linea de la Concepcion κοντά στο Γιβραλτάρ, μετά από έκτακτη κλήση για εμφάνιση μπλε δράκου, με έξι δείγματα να εντοπίζονται αργότερα στην ακτή. Την επόμενη μέρα η παραλία άνοιξε ξανά με κίτρινη σημαία.

Σήμερα το μεσημέρι, ο δήμαρχος του Guardamar ανακοίνωσε ότι οι παραλίες άνοιξαν ξανά, αλλά οι λουόμενοι καλούνται να είναι προσεκτικοί.

«Οι παραλίες έχουν πλέον κίτρινη σημαία μετά τη λήξη της ειδικής επιχείρησης επιτήρησης για τα δύο δείγματα μπλε δράκου. Οι δημοτικές υπηρεσίες, η αστυνομία και οι ναυαγοσώστες παραμένουν σε επιφυλακή», ανέφερε.

Bandera AMARILLA en las playas de Guardamar tras el cierre del operativo de vigilancia especial, por la presencia de dos ejemplares de Dragón Azul.



Οι κίτρινες σημαίες σημαίνουν ότι το κολύμπι επιτρέπεται, αλλά χρειάζεται προσοχή και συνιστάται στους λουόμενους να παραμένουν κοντά στη ζώνη των ναυαγοσωστών.

