search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 18:00
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.08.2025 16:30

Ο ισραηλινός στρατός καλεί νοσοκομεία και ομάδες ανθρωπιστικής βοήθειας στη βόρεια Γάζα να προετοιμαστούν για εκκενώσεις

21.08.2025 16:30
gaza

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Πέμπτη ότι ενημέρωσε το ιατρικό προσωπικό και τις ομάδες βοήθειας στη βόρεια Γάζα να αρχίσουν να καταρτίζουν σχέδια εκκένωσης ενόψει μιας στρατιωτικής επίθεσης για την κατάληψη της περιοχής.

Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν αυτή την εβδομάδα «ιατρικούς αξιωματούχους και διεθνείς οργανισμούς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας… να προετοιμαστούν για την εκκένωση του πληθυσμού στη νότια Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει η δήλωση που εξέδωσε ο στρατός.

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς το υπουργείο Άμυνας ενέκρινε αυτή την εβδομάδα μια επίθεση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και διέταξε την επιστράτευση περίπου 60.000 εφέδρων, εντείνοντας τους φόβους ότι η εκστρατεία θα επιδεινώσει την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τη δήλωση, ο στρατός είχε ενημερώσει τα αρμόδια μέρη στη Γάζα να αρχίσουν να καταρτίζουν σχέδια για τη μεταφορά νοσοκομειακού εξοπλισμού στα νότια.

«Οι αξιωματικοί τόνισαν στους ιατρικούς αξιωματούχους ότι γίνονται προσαρμογές στις νοσοκομειακές υποδομές στα νότια της Λωρίδας για την υποδοχή των ασθενών και των τραυματιών, παράλληλα με την αυξημένη είσοδο του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού», αναφέρει η δήλωση.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στην πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσαν κάτοικοι την Πέμπτη, αφού το υπουργείο Άμυνας ενέκρινε μια εκτεταμένη επίθεση που θα στοχεύσει τα εναπομείναντα οχυρά της Χαμάς στη Λωρίδα.

«Δεν περιμένουμε. Έχουμε ξεκινήσει τις προκαταρκτικές ενέργειες και ήδη τώρα, τα στρατεύματα του Ισραηλινού στρατού (IDF) κρατούν τα περίχωρα της πόλης της Γάζας», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Διαβάστε επίσης:

Η Ρωσία χρειάζεται αναβάθμιση της πυρηνικής ασπίδας λόγω «κολοσσιαίων απειλών», λέει ο επικεφαλής των πυρηνικών της χώρας

Ρωσία: Ανάρπαστο έχει γίνει το φούτερ «ΕΣΣΔ» που λάνσαρε ο Λαβρόφ στην Αλάσκα (photos)

Κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ για τους δασμούς – Στο 15% για ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, φάρμακα και ημιαγωγούς 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Υψηλή τηλεθέαση  πέτυχε την Τετάρτη (20/8) ο Alpha

«Βόμβα» από Wall Street Journal: Έρχονται νέες κυρώσεις για τα πλοία που σπανε το εμπάργκο στη Βενεζουέλα - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί απέτυχαν οι κυρώσεις της Δύσης στη Ρωσία – Οι «ντρίμπλες» του Πούτιν και η στοχοποίηση της Ινδίας

famellos patra peletidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στήριξη Φάμελλου σε Πελετίδη: Η κυβέρνηση να μην ψάχνει εξιλαστήρια θύματα για τις δικές της ευθύνες – Ό,τι χάθηκε να αποκατασταθεί στο ακέραιο

pedro pascal
LIFESTYLE

Εικονογραφημένη βιογραφία του Πέδρο Πασκάλ θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο

aigyptos alexandreia
ΚΟΣΜΟΣ

Η Αίγυπτος αποκαλύπτει βυθισμένα ευρήματα 2.000 ετών που ανακαλύφθηκαν στα νερά της Αλεξάνδρειας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

tourismos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» η Ελλάδα - Οι ξένοι κάνουν ονειρεμένες διακοπές, αλλά οι ντόπιοι δεν μπορούν

kalxas-863
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβερνητική επιχείρηση «νοικοκυραίοι», η αδικία σε Άδωνι δια χειρός Σκέρτσου, τα σενάρια για επιστροφή ή κόμμα Σαμαρά και η αυτοκριτική Τσίπρα

kaysonas-new (11)
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται καύσωνας εξπρές - Πότε και πού θα δείξει ο υδράργυρος πάνω από 40 βαθμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 17:54
tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Υψηλή τηλεθέαση  πέτυχε την Τετάρτη (20/8) ο Alpha

«Βόμβα» από Wall Street Journal: Έρχονται νέες κυρώσεις για τα πλοία που σπανε το εμπάργκο στη Βενεζουέλα - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί απέτυχαν οι κυρώσεις της Δύσης στη Ρωσία – Οι «ντρίμπλες» του Πούτιν και η στοχοποίηση της Ινδίας

famellos patra peletidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στήριξη Φάμελλου σε Πελετίδη: Η κυβέρνηση να μην ψάχνει εξιλαστήρια θύματα για τις δικές της ευθύνες – Ό,τι χάθηκε να αποκατασταθεί στο ακέραιο

1 / 3