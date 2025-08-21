Ο ισραηλινός στρατός καλεί νοσοκομεία και ομάδες ανθρωπιστικής βοήθειας στη βόρεια Γάζα να προετοιμαστούν για εκκενώσεις

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Πέμπτη ότι ενημέρωσε το ιατρικό προσωπικό και τις ομάδες βοήθειας στη βόρεια Γάζα να αρχίσουν να καταρτίζουν σχέδια εκκένωσης ενόψει μιας στρατιωτικής επίθεσης για την κατάληψη της περιοχής.

Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν αυτή την εβδομάδα «ιατρικούς αξιωματούχους και διεθνείς οργανισμούς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας… να προετοιμαστούν για την εκκένωση του πληθυσμού στη νότια Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει η δήλωση που εξέδωσε ο στρατός.

A massive crater was caused by Israeli bombs that destroyed a displacement camp in Deir al-Balah, central Gaza. Thousands have been left homeless after their tents in the camp were destroyed.



حفرة ضخمة تسببت بها قنابل الاحتلال التي دمرت مخيمًا للنازحين في مدينة

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς το υπουργείο Άμυνας ενέκρινε αυτή την εβδομάδα μια επίθεση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και διέταξε την επιστράτευση περίπου 60.000 εφέδρων, εντείνοντας τους φόβους ότι η εκστρατεία θα επιδεινώσει την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τη δήλωση, ο στρατός είχε ενημερώσει τα αρμόδια μέρη στη Γάζα να αρχίσουν να καταρτίζουν σχέδια για τη μεταφορά νοσοκομειακού εξοπλισμού στα νότια.

Gaza está siendo bombardeada con toneladas de explosivos



Los intensos ataques continúan día y noche. Aunque la atención se centra en la ciudad de Gaza, hogar de más de un millón de personas, otras zonas, incluso las circundantes, sufren bombardeos constantes.

«Οι αξιωματικοί τόνισαν στους ιατρικούς αξιωματούχους ότι γίνονται προσαρμογές στις νοσοκομειακές υποδομές στα νότια της Λωρίδας για την υποδοχή των ασθενών και των τραυματιών, παράλληλα με την αυξημένη είσοδο του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού», αναφέρει η δήλωση.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στην πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσαν κάτοικοι την Πέμπτη, αφού το υπουργείο Άμυνας ενέκρινε μια εκτεταμένη επίθεση που θα στοχεύσει τα εναπομείναντα οχυρά της Χαμάς στη Λωρίδα.

«Δεν περιμένουμε. Έχουμε ξεκινήσει τις προκαταρκτικές ενέργειες και ήδη τώρα, τα στρατεύματα του Ισραηλινού στρατού (IDF) κρατούν τα περίχωρα της πόλης της Γάζας», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

