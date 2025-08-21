Η Ρωσία χρειάζεται αναβάθμιση της πυρηνικής ασπίδας λόγω «κολοσσιαίων απειλών», λέει ο επικεφαλής των πυρηνικών της χώρας

Η πυρηνική ασπίδα της Ρωσίας θα πρέπει να ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια λόγω των «κολοσσιαίων απειλών» που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη στον κόσμο, δήλωσε την Πέμπτη ο επικεφαλής της κρατικής πυρηνικής εταιρείας της Ρωσίας.

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναβαθμίζουν τα πυρηνικά τους οπλοστάσια – συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και την αναχαίτιση εισερχόμενων πυρηνικών πυραύλων – ακριβώς τη στιγμή που η Κίνα ενισχύει τη δική της πυρηνική ικανότητα πολύ πέρα ​​από αυτήν της Βρετανίας και της Γαλλίας.

«Τώρα, στην τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση, διανύουμε μια εποχή κολοσσιαίων απειλών για την ύπαρξη της χώρας μας. Επομένως, η πυρηνική ασπίδα, η οποία είναι επίσης ένα όπλο, αποτελεί εγγύηση της κυριαρχίας μας», ανέφερε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τον Αλεξέι Λιχατσέφ.

«Καταλαβαίνουμε σήμερα ότι η πυρηνική ασπίδα πρέπει να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε τον Μάιο σχέδια για μια λεγόμενη ασπίδα αντιπυραυλικής άμυνας «Χρυσός Θόλος», εμπνευσμένη από την χερσαία ασπίδα άμυνας του Ισραήλ, Σιδερένιος Θόλος, που θα κοστίσει τουλάχιστον 175 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο αμερικανικός θόλος θα στοχεύει στην αναχαίτιση μιας σειράς πυραύλων – βαλλιστικών, υπερηχητικών και κρουζ – και αποσκοπεί στην παρεμπόδιση των απειλών από τη Ρωσία και την Κίνα. Ωστόσο, στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι καμία τέτοια ασπίδα δεν μπορεί να αναχαιτίσει όλους τους πυραύλους, ειδικά στην ποσότητα που θα μπορούσαν να εκτοξεύσουν είτε η Μόσχα είτε η Ουάσινγκτον.

Η Ρωσία διαθέτει περίπου 4.300 αποθηκευμένες και ανεπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περίπου 3.700, συνολικά περίπου το 87% του συνολικού παγκόσμιου αποθέματος, σύμφωνα με έρευνα της Ομοσπονδίας Αμερικανών Επιστημόνων.

Η Κίνα είναι η τρίτη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη στον κόσμο με περίπου 600 κεφαλές, ακολουθούμενη από τη Γαλλία με 290, τη Βρετανία με 225, την Ινδία με 180, το Πακιστάν με 170, το Ισραήλ με 90 και τη Βόρεια Κορέα με 50, σύμφωνα με την έρευνα.

Λαβρόφ: «Η Ευρώπη υπονομεύει όσα πετύχαμε στην Αλάσκα»

Ο Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε σήμερα τους ευρωπαίους ηγέτες ότι προσπαθούν να υπονομεύσουν την πρόοδο που, όπως είπε, επιτεύχθηκε κατά την αμερικανορωσική σύνοδο κορυφής της περασμένης εβδομάδας στην Αλάσκα για μια ενδεχόμενη συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία.

«Οι ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου προσπαθούν να μεταθέσουν το επίκεντρο των προσπαθειών μακριά από την επίλυση αυτών που η Ρωσία θεωρεί πως είναι οι ριζικές αιτίες του πολέμου» υποστήριξε.

Ο Λαβρόφ επανέλαβε επίσης τις ρωσικές ανησυχίες για τον τρόπο που διεξάγεται η συζήτηση για τις εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας, χωρίς τη συμβολή της Μόσχας.

«Οποιεσδήποτε ιδέες αφίστανται από αυτές που διατυπώθηκαν από τη Ρωσία στις συνομιλίες της με την Ουκρανία το 2022 στην Κωνσταντινούπολη δεν έχουν καμιά ελπίδα», τόνισε ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Ο Λαβρόφ δήλωσε επίσης ότι ο Πούτιν έχει δηλώσει επανειλημμένα πως είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, αλλά υπάρχουν μερικά ζητήματα που χρειάζεται να επιλυθούν πριν πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση.

Ο Πούτιν είχε αμφισβητήσει τη νομιμότητα του Ζελένσκι λόγω της αναβολής των εκλογών στην Ουκρανία εξαιτίας του πολέμου. Ο Λαβρόφ δήλωσε πως το ζήτημα της νομιμότητας θα πρέπει να επιλυθεί πριν η Μόσχα υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο με το Κίεβο.

