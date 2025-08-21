search
ΚΟΣΜΟΣ

21.08.2025 16:52

Συμπλοκή και άγριο ξύλο σε κρουαζιερόπλοιο στην ουρά για… κοτομπουκιές (Βίντεο)

21.08.2025 16:52
Συγκλονιστικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ξέσπασε μια μαζική συμπλοκή σε ένα κρουαζιερόπλοιο της Carnival Cruise μεταξύ εξαγριωμένων επιβατών που φαίνονταν έξαλλοι περιμένοντας στην ουρά για… «κοτομπουκιές».

Η βία μεταξύ των καβγατζήδων επιβατών ξέσπασε στο πλοίο Sunshine περίπου στις 2 π.μ. τη Δευτέρα – την τελευταία ημέρα του ταξιδιού του – καθώς το πλοίο επέστρεφε στο Μαϊάμι, σύμφωνα με έναν επιβάτη που βιντεοσκόπησε το χάος.

«Πού στο διάολο είναι η ασφάλεια;!» ακούστηκε να φωνάζει ένας περαστικός στο βίντεο καθώς έπεφταν «βροχή» οι γροθιές, ενώ διάφορα πράγματά τους έπεφταν στο πατωμα.

Πολλοί άνδρες της ασφάλειας του πλοίου φάνηκαν να προσπαθούν να διαλύσουν τη συμπλοκή, χωρίς αποτέλεσμα.

«Είναι τρελό να μαλώνουν για κοτομπουκιές» είπε ο επιβάτης που κατέγραψε το περιστατικό.

«Δεν ήμασταν αρκετά κοντά για να μάθουμε γιατί πραγματικά ξεκίνησε [ο καβγάς], απλώς ξέραμε ότι ήταν στην ουρά για φαγητό», είπε στην New York Post.

Παραμένει ασαφές τι πυροδότησε την αναταραχή.

