Ο Ρούπερτ Μέρντοχ στη Σκιάθο με την υπερπολυτελή θαλαμηγό του (Photos)

Η Σκιάθος προσθέτει ακόμη ένα λαμπερό όνομα στη λίστα των διεθνών προσωπικοτήτων που την επισκέπτονται αυτό το καλοκαίρι. Ο μεγιστάνας των ΜΜΕ, Ρούπερτ Μέρντοχ, έφθασε στο νησί με την εντυπωσιακή του θαλαμηγό M’BRACE, η οποία αγκυροβόλησε στην παραλία Διαμάντι.

Ο Μέρντοχ σύμφωνα με το skiathoschannel απόλαυσε τις βουτιές του στα γαλαζοπράσινα νερά των Μάραθων, ενώ οι εκλεκτοί καλεσμένοι του επιδόθηκαν σε παιχνίδια στη θάλασσα και sup, απολαμβάνοντας την απόλυτη εμπειρία πολυτέλειας και χαλάρωσης.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με δείπνο υψηλής γαστρονομίας στο φημισμένο εστιατόριο Διαμάντι, όπου το μενού περιλάμβανε φρέσκα ψάρια και εκλεκτούς μεζέδες, αντάξιους ενός διεθνούς jet setter.

Διαβάστε επίσης:

Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός» – Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Sharon Stone: Η αποκαλυπτική φωτογράφιση για το ισπανικό «Harper’s Bazaar» (photos)

Μαρία Αντωνά: «Οδηγός ταξί με πήγε στο βουνό, αντί να με αφήσει στο σπίτι μου»