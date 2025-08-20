Sharon Stone: Η αποκαλυπτική φωτογράφιση για το ισπανικό «Harper’s Bazaar» (photos)

Εντυπωσιακή και σέξι η Σάρον Στόουν ποζάρει στο εξώφυλλο του ισπανικού «Harper’s Bazaar» σε μια αποκαλυπτική φωτογράφιση.

«Όταν είσαι όμορφη, διάσημη, επιτυχημένη… δεν σου επιτρέπεται να είσαι άσχημα, να γερνάς ή να αρρωσταίνεις. Οι απαιτήσεις είναι ακραίες» δηλώνει η ηθοποιός στη συνέντευξή της…

Η 67χρονη σταρ φωτογραφίζεται χωρίς εσώρουχο με ένα σχεδόν γυμνό outfit, αποκαλύπτοντας

Σε άλλη λήψη η σταρ ποζάρει φορώντας μαύρο τοπ και μίνι φούστα, ολοκληρώνοντας το look με γόβες και γυαλιά ηλίου.

Sharon Stone, 67, sends temperatures soaring as she poses for racy black and white photoshoot in Harper's Bazaar Spain https://t.co/B9laJaCX7p August 20, 2025

Σε μια τρίτη φωτογραφία η Στόουν ποζάρει με διχτυωτό καλσόν καθισμένη σε μια πολυθρόνα.

«Η Sharon Stone λάμπει και πάλι με τη δύναμη εκείνης που δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει στον εαυτό της, αντανακλώντας μια γυναίκα που κατάφερε να ανακαλύψει εκ νέου τον εαυτό της, να αγκαλιάσει την ουσία της και να μετατρέψει το πέρασμα του χρόνου σε σύμμαχο» αναφέρει το περιοδικό.

