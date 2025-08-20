search
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2025 14:40

Sharon Stone: Η αποκαλυπτική φωτογράφιση για το ισπανικό «Harper’s Bazaar» (photos)

20.08.2025 14:40
sharonstone_harpersbazaar

Εντυπωσιακή και σέξι η Σάρον Στόουν ποζάρει στο εξώφυλλο του ισπανικού «Harper’s Bazaar» σε μια αποκαλυπτική φωτογράφιση.

«Όταν είσαι όμορφη, διάσημη, επιτυχημένη… δεν σου επιτρέπεται να είσαι άσχημα, να γερνάς ή να αρρωσταίνεις. Οι απαιτήσεις είναι ακραίες» δηλώνει η ηθοποιός στη συνέντευξή της…

Η 67χρονη σταρ φωτογραφίζεται χωρίς εσώρουχο με ένα σχεδόν γυμνό outfit, αποκαλύπτοντας

Σε άλλη λήψη η σταρ ποζάρει φορώντας μαύρο τοπ και μίνι φούστα, ολοκληρώνοντας το look με γόβες και γυαλιά ηλίου.

Σε μια τρίτη φωτογραφία η Στόουν ποζάρει με διχτυωτό καλσόν καθισμένη σε μια πολυθρόνα.

«Η Sharon Stone λάμπει και πάλι με τη δύναμη εκείνης που δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει στον εαυτό της, αντανακλώντας μια γυναίκα που κατάφερε να ανακαλύψει εκ νέου τον εαυτό της, να αγκαλιάσει την ουσία της και να μετατρέψει το πέρασμα του χρόνου σε σύμμαχο» αναφέρει το περιοδικό.

adamantia lioliou
MEDIA

ΕΡΤ: Και επισήμως η Αδαμαντία Λιόλιου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNews

giatros-new
ΕΛΛΑΔΑ

Eurostat: Θλιβερή πρωτιά για την Ελλάδα – 1 στους 5 Έλληνες δεν έλαβε την ιατρική περίθαλψη που χρειάστηκε το 2024

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Μπαράζ επιχειρήσεων της αστυνομίας για ναρκωτικά και εκβιασμούς σε νησιά – Καταδρομικές και σε καταυλισμούς Ρομά στη Δυτική Αττική

zelensky_eu
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η Ευρώπη δεν διαθέτει πραγματικές λύσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

kasselakis_patra_2008_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κασσελάκης: «Ντροπή να ακούγονται κυνικές φράσεις όπως “τα σπίτια ξαναγίνονται” – Είναι η ζωή και οι αναμνήσεις των ανθρώπων» (photos/video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

gemisti_melitzana
CUCINA POVERA

Γεμιστές μελιτζάνες παπουτσάκια με τυρένια μπεσαμέλ

