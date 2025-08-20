Salma Hayek: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Matthew Perry – «Σε σκέφτομαι σήμερα…»

Τα γενέθλιά του θα γιόρταζε χθες 19 Αυγούστου ο Μάθιου Πέρι με την Σάλμα Χάγιεκ να μην ξεχνά τον φίλο και συνάδελφό της που βρήκε τραγικό θάνατο από κεταμίνη τον Οκτώβριο του 2023 σε ηλικία μόλις 54 ετών.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά τον θάνατό του, με αφορμή την 56η επέτειο από τη γέννησή του, η Σάλμα Χάγιεκ θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του με μία ανάρτηση στα social media.

Η Χάγιεκ δημοσίευσε μια φωτογραφία και ένα απόσπασμα από την κινηματογραφική τους συνεργασία στο «Fools Rush In» και έγραψε στη λεζάντα: «Σε σκέφτομαι σήμερα Μάθιου».

Η ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του στην ταινία κι έκτοτε, διατηρούσαν μια πολύ καλή σχέση.

