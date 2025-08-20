Tiffani Thiessen: Η «Valerie» του «Beverly Hills» απολαμβάνει γυμνή μια τούρτα και… αποθεώνεται (video)

Τα ενθουσιώδη σχόλια των followers της απέσπασε η Τίφανι Θίσεν, που έγινε παγκοσμίως γνωστή από τον ρόλο της «Βάλερι» στη σειρά «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς», με ένα βίντεο που δημοσίευσε την Τρίτη στο Instagram.

Η 51χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε χωρίς ρούχα και απόλαυσε μια τούρτα καρότο, προκαλώντας μπαράζ αποθεωτικών σχολίων

«Εσείς πώς την τρώτε;» ρωτάει παιχνιδιάρικα στο βίντεο η Τίφανι Θίσεν, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της γράφει:

«Όταν έχει ζέστη, πρέπει να γδυθείς. Δείτε τη συνταγή στα σχόλια αν θέλετε να γδυθείτε κι εσείς».

«Μήπως η Τίφανι ξαναγύρισε πίσω στο χρόνο; Φαίνεται σαν να γύρισε το ρολόι 10 χρόνια πίσω, πρέπει να φταίει το κέικ», έγραψε ένας σχολιαστής.

«Γερνάει σαν το καλό κρασί, Θεέ μου», πρόσθεσε ένας άλλος, με έναν τρίτο να σημειώνει «ξέρεις ακριβώς τι κάνεις σε κάθε άντρα που μεγάλωσε στη δεκαετία του ’90».

«Το να με πιάσει η δίψα για την τηλεοπτική μου αγάπη των 90s δεν ήταν στα σχέδιά μου για το 2025, αλλά εδώ είμαστε», έγραψε ένας άλλος με άλλο σχόλιο να αναφέρει για την 51χρονη ηθοποιό ότι «εξακολουθεί να είναι υπέροχη μετά από όλα αυτά τα χρόνια!».

Διαβάστε επίσης:

Η Κατερίνα Καινούργιου «πιο ήρεμη και ασφαλής από ποτέ» (photos)

Ο Αργύρης Πανταζάρας φωτογραφίζει τη Σίσσυ Τουμάση χωρίς μαγιό σε ερημική παραλία

Μαρία Κορινθίου: Διακοπές στην Ιταλία με τον νέο της σύντροφο – «Ο καπετάνιος μου» (photos)