Ο Αργύρης Πανταζάρας φωτογραφίζει τη Σίσσυ Τουμάση χωρίς μαγιό σε ερημική παραλία

Τις καλοκαιρινές τους διακοπές απολαμβάνουν ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση.

Το ερωτευμένο ζευγάρι μοιράζεται στα social media φωτογραφίες από τις χαλαρές του στιγμές στη θάλασσα.

Ο Αργύρης Πανταζάρας δημοσίευσε στο instagram φωτογραφία από την ερημική παραλία όπου βρέθηκαν, με τη Σίσσυ Τουμάση να ποζάρει χωρίς μαγιό στα βράχια.

Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2023 και σε λίγο καιρό θα συμπληρώσουν δύο χρόνια έγγαμου βίου.

Όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ο Αργύρης Πανταζάρας:

«Ταξιδέψαμε, πήραμε την οικογένεια και τους κάναμε ένα δώρο ταξίδι, γυρίσαμε παντρεμένοι. Σε μια εποχή που όλοι φοβούνται τη δέσμευση, φοβούνται τους γάμους, τις τελετές, για μένα σημαίνει πως για να το κάνεις αυτό γιορτάζεις την ένωση, την δέσμευση και δεσμεύομαι απέναντί σου όσο πάει. Άλλο δεσμευμένος και άλλο δέσμιος».

