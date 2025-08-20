Μαρία Κορινθίου: Διακοπές στην Ιταλία με τον νέο της σύντροφο – «Ο καπετάνιος μου» (photos)

Η Μαρία Κορινθίου περνάει στγμές χαλάρωσης στην Ιταλία μαζί με τον νέο της σύντροφο Γιώργο Καραθανάση.

Οι δύο τους ανέβασαν φωτογραφίες από το ταξίδι τους στο Instagram.

Τις προηγούμενες ημέρες το ζευγάρι βρέθηκε στη Ματέρα, ενώ την Τρίτη δημοσίευσαν στιγμιότυπα και βίντεο από την Ακτή Αμάλφι και το Κάπρι, όπου έκαναν βόλτα.

Η Μαρία Κορινθίου φωτογράφισε τον σύντροφό της μέσα σε σκάφος – γράφοντας «ο καπετάνιος μου».

Σε άλλο Instagram story που έκανε ο Γιώργος Καραθανάσης φωτογράφισε με τη σειρά του την ηθοποιό, γράφοντας «το κορίτσι μου».

Η Μαρία Κορινθίου ανακοίνωσε πριν από έναν μήνα ότι είναι σε σχέση μετά το διαζύγιό της.

