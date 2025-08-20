search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 11:49
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2025 09:39

Μαρία Κορινθίου: Διακοπές στην Ιταλία με τον νέο της σύντροφο – «Ο καπετάνιος μου» (photos)

20.08.2025 09:39
korinthiou_italia

Η Μαρία Κορινθίου περνάει στγμές χαλάρωσης στην Ιταλία μαζί με τον νέο της σύντροφο Γιώργο Καραθανάση.

Οι δύο τους ανέβασαν φωτογραφίες από το ταξίδι τους στο Instagram.

Τις προηγούμενες ημέρες το ζευγάρι βρέθηκε στη Ματέρα, ενώ την Τρίτη δημοσίευσαν στιγμιότυπα και βίντεο από την Ακτή Αμάλφι και το Κάπρι, όπου έκαναν βόλτα.

Η Μαρία Κορινθίου φωτογράφισε τον σύντροφό της μέσα σε σκάφος – γράφοντας «ο καπετάνιος μου».

Σε άλλο Instagram story που έκανε ο Γιώργος Καραθανάσης φωτογράφισε με τη σειρά του την ηθοποιό, γράφοντας «το κορίτσι μου».

Η Μαρία Κορινθίου ανακοίνωσε πριν από έναν μήνα ότι είναι σε σχέση μετά το διαζύγιό της.

Διαβάστε επίσης:

Η Madonna έκλεισε τα 67 – Η εορταστική ανάρτηση στο Instagram και το όνειρο που έγινε παραγματικότητα (video)

Ο Κέβιν Κόστνερ ζητά την απόρριψη αγωγής κασκαντέρ για σκηνή βιασμού στο «Horizon»

Πώς ο Τζίμι Κίμελ έσωσε από πνιγμό πασίγνωστο σταρ σε δείπνο στο σπίτι του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
portara new
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνει το συρματόπλεγμα από την Πορτάρα – Ο Δήμος Νάξου κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα

mikrofona_new
ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα: «Δεν υπάρχει λογοκρισία, απέφευγαν δυσάρεστες ειδήσεις τα ΜΜΕ»

farantouris_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας ζητά ο Νικόλας Φαραντούρης

CaughtStealing
ΣΙΝΕΜΑ

«Caught Stealing»: Η λαμπερή πρεμιέρα της νέας ταινίας του Darren Aronofsky (photos)

SPITI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Από σήμερα οι αιτήσεις των πολιτών για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 11:48
portara new
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνει το συρματόπλεγμα από την Πορτάρα – Ο Δήμος Νάξου κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα

mikrofona_new
ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα: «Δεν υπάρχει λογοκρισία, απέφευγαν δυσάρεστες ειδήσεις τα ΜΜΕ»

farantouris_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας ζητά ο Νικόλας Φαραντούρης

1 / 3