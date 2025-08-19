search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

19.08.2025 17:43

Πώς ο Τζίμι Κίμελ έσωσε από πνιγμό πασίγνωστο σταρ σε δείπνο στο σπίτι του

19.08.2025 17:43
kimmel

Ο Τζίμι Κίμελ είχε να αντιμετωπίσει ένα δυνητικά θανατηφόρο περιστατικό στο σπίτι του με έναν διάσημο καλεσμένο για δείπνο.

Σε μια νέα συνέντευξη στο Variety, ο 57χρονος παρουσιαστής αποκάλυψε ότι ο Ματ Ντέιμον, παραλίγο να πνιγεί αφού του σέρβιραν χοιρινά παϊδάκια.

«Ο Ματ Ντέιμον ήταν στο σπίτι μου ένα βράδυ για δείπνο. Έφτιαξα χοιρινά παϊδάκια. Ήρθε αργά, πεινούσε πολύ και άρχισε να τρώει γρήγορα», θυμήθηκε ο Κίμελ.

Είπε ότι ο Ντέιμον «άρχισε να πνίγεται με ένα χοιρινό παϊδάκι», το οποίο παρέμεινε «κολλημένο στο λαιμό του για περίπου μιάμιση ώρα».

«Είπα, “Πρέπει να τον πάμε στο νοσοκομείο”, γιατί αν πεθάνει στο σπίτι μου, θα πάω φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής μου. Δεν θα μπορέσω ποτέ να το εξηγήσω αυτό ως κάτι άλλο εκτός από φόνο», εξήγησε αστειευόμενος ο Κίμελ.

Ο παρουσιαστής είπε ότι έψαξε απεγνωσμένα στο διαδίκτυο για τρόπους να σώσει τον Ντέιμον, αφού η λαβή Χάιμλιχ αποδείχθηκε ανεπιτυχής.

«Είδαμε πολλά βίντεο στο YouTube και τελικά καταλήξαμε ότι η κατανάλωση μικρών κομματιών ψωμιού ήταν ο τρόπος για να κατέβει αυτό το πλευρό στο στομάχι του – και το ψωμί τον έσωσε», είπε ο Κίμελ. «Δοκιμάσαμε τη Χάιμλιχ πολλές φορές. Ήταν πολύ βαθιά».

1 / 3