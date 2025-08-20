Nicole Kidman: Σπάνιες φωτογραφίες με τις δύο μικρότερες κόρες της – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

Μια σπάνια ανάρτηση με οικογενειακές στιγμές έκανε στο Instagram η Νικόλ Κίντμαν που πόζαρε με τις δύο μικρότερες κόρες της Σάντεϊ Ρόουζ (17) και Φέιθ (14).

Στη φωτογραφική συλλογή που δημοσίευσε την Τρίτη, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός φαίνεται να φιλά στο μάγουλο τη Φέιθ την ώρα που την κρατά στην αγκαλιά της, κάτω από το καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα.

Σε άλλη φωτογραφία, η Νικόλ Κίντμαν αγκαλιάζει κοιτάζοντας τον φακό τη Σάντεϊ Ρόουζ, η οποία φοράει μαύρο φόρεμα με κόκκινα λουλούδια.

Η 58χρονη σταρ μοιράστηκε επίσης αναμνήσεις από μουσικό φεστιβάλ όπου παρακολούθησε μαζί με τις κόρες της συναυλία της Olivia Rodrigo, καθώς και μια γλυκιά στιγμή από τα 17α γενέθλια της Σάντεϊ, με μια λευκή τούρτα διακοσμημένη με ροζ και κόκκινες λεπτομέρειες και macarons.

Στο post της, η Νικόλ Κίντμαν πρόσθεσε και προσωπικές καλοκαιρινές στιγμές: ένα βίντεο όπου βουτά με μαύρο μαγιό σε γαλαζοπράσινα νερά, αλλά και μια φωτογραφία όπου χαλαρώνει σε παγκάκι στη ζέστη. «Καλοκαιρινές αναμνήσεις, τώρα πίσω στο σχολείο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Υπενθυμίζεται ότι η σταρ πέρασε μέρος των διακοπών της στους Παξούς.

Η Κίντμαν είναι μητέρα συνολικά τεσσάρων παιδιών. Στη διάρκεια του γάμου της με τον Τομ Κρουζ, υιοθέτησαν την Ιζαμπέλα Τζέιν και τον Κόνορ Άντονι. Στα 20 χρόνια κοινής ζωής της με τον Κιθ Ούρμπαν, απέκτησαν τη Σάντυ Ρόουζ και την Φέιθ Μάργκαρετ.

