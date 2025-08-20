search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 14:49
20.08.2025 14:13

Μαρία Αντωνά: «Οδηγός ταξί με πήγε στο βουνό, αντί να με αφήσει στο σπίτι μου»

20.08.2025 14:13
maria_antonandp

Με αφορμή την υπόθεση στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ένας οδηγός ταξί φέρεται να επιχείρησε να ασελγήσει σε γυναίκα επιβάτιδα οδηγώντας την σε απομονωμένο σημείο, η Μαρία Αντωνά θέλησε να μοιραστεί τη δική της δυσάρεστη ιστορία.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης 20 Αυγούστου στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα», αποκάλυψε ότι είχε βιώσει στο παρελθόν μια παρόμοια εμπειρία, την περίοδο που ζούσε στη Θεσσαλονίκη.

«Μου έχει τύχει εμένα, πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Είχα πάρει ταξί από τον δρόμο, τότε δεν ήταν πολύ διαδεδομένες οι εφαρμογές ή το να καλέσεις ένα ραδιοταξί. Με είχε πάρει ο ύπνος μέσα στο ταξί και αντί να με αφήσει στο σπίτι μου, είχε φτάσει κοντά στην κορυφή του βουνού. Τυχαίνει αυτό το πράγμα», περιέγραψε η Μαρία Αντωνά.

