Κρήτη: Οδηγός ταξί κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να κακοποιήσει 30χρονη

Στην αναζήτηση οδηγού ταξί, η οποίος κατηγορείται για απόπειρα ασέλγειας σε βάρος 30χρονης γυναίκας, έχει επιδοθεί η αστυνομία του Ηρακλείου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, επιβιβάστηκε στο ταξί προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι του. Ωστόσο, κάποια στιγμή ο οδηγός άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε σε χώρο στάθμευσης, σε απομακρυσμένη τοποθεσία. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 47χρονος προσπάθησε να τη φιλήσει.

Η νεαρή γυναίκα αντιστάθηκε και με φωνές κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του οδηγού, ενώ πήγε στην Ασφάλεια Ηρακλείου περιγράφοντας ακριβώς τί της συνέβη. Αμέσως οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον καταγγελλόμενο, ο οποίος και αναζητείται.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Πρόταση γάμου-έκπληξη από τον βυθό του Ενυδρείου του Ηρακλείου

Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Στον εισαγγελέα ο 28χρονος δράστης – Τι φέρεται να είπε στις αρχές

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τρεις οπαδοί για επίθεση σε φίλαθλο