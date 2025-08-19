Κρήτη: Οδηγός ταξί κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να κακοποιήσει 30χρονη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στην αναζήτηση οδηγού ταξί, η οποίος κατηγορείται για απόπειρα ασέλγειας σε βάρος 30χρονης γυναίκας, έχει επιδοθεί η αστυνομία του Ηρακλείου στην Κρήτη.
Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, επιβιβάστηκε στο ταξί προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι του. Ωστόσο, κάποια στιγμή ο οδηγός άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε σε χώρο στάθμευσης, σε απομακρυσμένη τοποθεσία. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 47χρονος προσπάθησε να τη φιλήσει.
Η νεαρή γυναίκα αντιστάθηκε και με φωνές κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του οδηγού, ενώ πήγε στην Ασφάλεια Ηρακλείου περιγράφοντας ακριβώς τί της συνέβη. Αμέσως οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον καταγγελλόμενο, ο οποίος και αναζητείται.
