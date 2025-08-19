Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τρεις οπαδοί για επίθεση σε φίλαθλο

Ταυτοποιήθηκαν τρεις οπαδοί ποδοσφαιρικής ομάδας – ηλικίας 30, 29 και 25 ετών – για επίθεση σε βάρος φιλάθλου άλλης ομάδας, η οποία σημειώθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2024 σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, μαζί με άλλα δύο άτομα, που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, χτύπησαν εκτός του γηπέδου με τα χέρια τους στο κεφάλι τον παθόντα.

Νωρίτερα τον είχαν προσεγγίσει στις κερκίδες, βρίζοντας τον, αφού διαπίστωσαν ότι υποστήριζε διαφορετική ποδοσφαιρική ομάδα.

Από την έρευνα, προέκυψε η εμπλοκή των τριών παραπάνω ατόμων και η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στον εισαγγελέα

