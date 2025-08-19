search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 11:42
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τρεις οπαδοί για επίθεση σε φίλαθλο

19.08.2025 11:00
astynomiko megaro new

Ταυτοποιήθηκαν τρεις οπαδοί ποδοσφαιρικής ομάδας – ηλικίας 30, 29 και 25 ετών – για επίθεση σε βάρος φιλάθλου άλλης ομάδας, η οποία σημειώθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2024 σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, μαζί με άλλα δύο άτομα, που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, χτύπησαν εκτός του γηπέδου με τα χέρια τους στο κεφάλι τον παθόντα.

Νωρίτερα τον είχαν προσεγγίσει στις κερκίδες, βρίζοντας τον, αφού διαπίστωσαν ότι υποστήριζε διαφορετική ποδοσφαιρική ομάδα.

Από την έρευνα, προέκυψε η εμπλοκή των τριών παραπάνω ατόμων και η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στον εισαγγελέα

Φωτιές: Δραματική η εικόνα σε Ελλάδα και Ευρώπη – Στα 454.000 τα καμένα στρέμματα ως σήμερα

Ηράκλειο: Οδηγός ταξί παράτησε μητέρα με 3 ανήλικα παιδιά για να πάρει κούρσα με τουρίστες

Φωτιά στον Τύρναβο: Καλύτερη εικόνα με διάσπαρτες εστίες, συνεχίζει τη μάχη η Πυροσβεστική

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάφος έπεσε σε ύφαλο στην Πάτμο – Τραυματίστηκε τουρίστρια, συνελήφθη ο καπετάνιος

gaza_new
ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: «Κόκκινη γραμμή» για εμάς ο εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα

enydreio new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πρόταση γάμου-έκπληξη από τον βυθό του Ενυδρείου του Ηρακλείου

dog_tags
ΘΕΑΤΡΟ

Dog Tags: Η διαφορετική παράσταση που ξεχώρισε στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

seires new
MEDIA

Netflix: Παράγγειλε δεύτερο κύκλο επεισοδίων της αγγλικής αστυνομικής σειράς «Dept Q»

kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

