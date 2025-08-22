Αμοργός: «Ο κόσμος ήταν μεθυσμένος, δεν ήθελε πανό» – Ο απίστευτος ισχυρισμός του δημάρχου για τη μήνυση σε Αποστολόπουλο

Στο… κέφι και την κατανάλωση αλκοόλ «τα ρίχνει» ο δήμαρχος Αμοργού για να δικαιολογήσει την πέρα από κάθε λογική μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του διασώστη Ιάσωνα Αποστολόπουλου επειδή ο ίδιος και άλλοι ακτιβιστές άνοιξαν παλαιστινιακή σημαία στο πανηγύρι της «ψημένης» στο νησί.

Σε απόφαση του Δήμου που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, αφού παρουσιάζεται η ανάρτηση του διασώστη, αναφέρεται πως τα όσα συνέβησαν ζημίωσαν το νησί και «οφείλει να ανακοινώσει στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Νάξου και να ενημερώσει με το παραπάνω υλικό (ανάρτηση στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης) τη δικογραφία, που έχει σχηματιστεί για την έρευνα των ποινικών αδικημάτων και αξιοποίνων πράξεων (μεταξύ των οποίων και η διατάραξη της κοινής ειρήνης), τα οποία έλαβαν χώρα στα Κατάπολα Αμοργού στις 26/7/2025 και ώρα 02:30π.μ. στη διάρκεια της γιορτής του Αγίου Παντελεήμονα “Πανηγύρι της ψημένης ρακής” και τα οποία οδήγησαν στην ξαφνική οριστική διακοπή της εκδήλωσης και για την αναζήτηση των ποινικά υπευθύνων».

🔴 Ενάντια στα ψεματα των ΜΜΕ για το πανηγύρι στην Αμοργό! Να σταματήσει ο εκφοβισμός και η στοχοποίηση εργαζομένων!



❗️Τις τελευταίες ημέρες στην Αμοργό εξελίσσεται ένα “κυνήγι μαγισσών”, με στόχο την ταυτοποίηση των «πρωτεργατών» της παρέμβασης στο πανηγύρι.



▪️Το Λιμενικό έχει… pic.twitter.com/m5J9V8P7NV — Iasonas Apostolopoulos (@Iasonas_Apost) July 30, 2025

Βέβαια, το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι ότι η δημοτική αρχή, στο κείμενο της απόφασης ούτε λίγο ούτε πολύ τα ρίχνει όλα στο… αλκοόλ και στο ετερόκλητο του πλήθους που ήταν μαζεμένο στο πανηγύρι: τουλάχιστον τρεις φορές μέσα στο κείμενο αναφέρεται ότι ο Ι. Αποστολόπουλος και οι λοιποί ακτιβιστές έκαναν ό,τι έκαναν «μπροστά σε ετερόκλητο κοινό που διασκεδάζει και έχει καταναλώσει αλκοόλ» (αναφέρεται μάλιστα ότι επρόκειτο για «κοινό ανομοιογενές, διαφορετικών ηλικιών, υποβάθρων κτλ, ένα κοινό το οποίο διασκεδάζει και έχει στην πλειοψηφία του καταναλώσει αλκοόλ») προσθέτοντας ότι η ενέργεια έγινε «όχι για να αφυπνίσουν ή να συγκινήσουν, αλλά ενεργώντας έτσι όμοια με λοιπές ομάδες ατόμων που ενεργούν π.χ. σε συναυλιακούς χώρους, αλλά και πρόσφατα σε άλλα νησιά».

Στην ουσία, η δημοτική αρχή ισχυρίζεται ότι η ενέργεια του Ι. Αποστολόπουλου όντως «χάλασε το πανηγύρι» επειδή οι συμμετέχοντες σε αυτό ήταν… πιωμένοι και δεν είχαν όρεξη για διαδηλώσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο δήμος Αμοργού, μετά από εισήγηση του δημάρχου, ζήτησε από το εισαγγελέα τη δίωξη του διασώστη Ι. Αποστολόπουλου, για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης που ακούστηκαν σε πανηγύρι του νησιού στις 26 Ιουλίου. Σε αυτή την παρέμβαση αντέδρασε ο τραγουδιστής και δημιουργήθηκε ένα μικρό επεισόδιο όταν ένας θερμόαιμος προσπάθησε να αρπάξει τη σημαία από τα χέρια μιας ακτιβίστριας.

🔴 Απίστευτο κι όμως συνέβη! Ο Δήμος Αμοργού ζητά από τον εισαγγελέα Νάξου να μου ασκήσει ποινική δίωξη για μια ανάρτησή μου στο φβ και επειδή συμμετείχα σε παρέμβαση υπέρ της Παλαιστίνης στο πανηγύρι!



▪️Μάλιστα, θεωρεί ότι διέπραξα το αδίκημα της διατάραξης κοινής ειρήνης (!),… August 21, 2025

«Από την πρώτη στιγμή, ο νεοδημοκράτης δήμαρχος Καραΐσκος – σε ρόλο Μπογδάνου – προσπαθούσε να εντοπίσει “τους πρωτεργάτες” της παρέμβασης στο πανηγύρι, καταφεύγοντας σε απειλές, τραμπουκισμούς και στοχοποίηση εποχικών εργαζομένων», γράφει σε ανάρτησή του, ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, προσθέτοντας ότι «αν κάτι πρέπει να σταλεί στον εισαγγελέα, αυτό είναι το βίντεο της 12ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Αμοργού, όπου ο δήμαρχος στοχοποιεί εργαζόμενους και επιχειρηματίες, μιλάει για “εθελοντές” που θα επιβάλουν την τάξη και στην ουσία καλεί σε αντιποίηση αρχής».

Για κάποιους η χρονική σύμπτωση της μήνυσης που κάνει ο δήμαρχος Καραίσκος εναντίον του Ιάσονα Αποστολόπουλου και των διαδηλωτών για την Παλαιστίνη με την τηλεδιάσκεψη που είχε ο ίδιος την Πέμπτη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το πρόγραμμα «Αμοργόραμα» ίσως δεν είναι τυχαία. Υπό την έννοια, λένε οι ίδιοι παράγοντες, ότι ο κ. Καραϊσκος ήθελε να γίνει αρεστός στην κυβέρνηση, προβάλλοντας ένα προφίλ που ικανοποιεί την κεντρική γραμμή του Μαξίμου για τις διαμαρτυρίες κατά του Ισραήλ αυτό τον καιρό.

