Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

Σε μια πρωτοφανή κίνηση εναντίον της ελευθερίας της διαμαρτυρίας, ο Δήμος Αμοροργού, μετά από εισήγηση του δημάρχου, ζητάει από το εισαγγελέα τη δίωξη του διασώστη Ιάσονα Αποστολόπουλου, για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης που ακούστηκαν σε πανηγύρι του νησιού στις 26 Ιουλίου.

Σε αυτή την παρέμβαση αντέδρασε ο τραγουδιστής και δημιουργήθηκε ένα μικρό επεισόδιο όταν ένας θερμόαιμος προσπάθησε να αρπάξει τη σημαία από τα χέρια μιας ακτιβίστριας.

«Από την πρώτη στιγμή, ο νεοδημοκράτης δήμαρχος Καραΐσκος – σε ρόλο Μπογδάνου – προσπαθούσε να εντοπίσει «τους πρωτεργάτες» της παρέμβασης στο πανηγύρι, καταφεύγοντας σε απειλές, τραμπουκισμούς και στοχοποίηση εποχικών εργαζομένων», γράφει σε ανάρτησή του, ο Ιάσονας Αποστολόπουλος.

Γράφει επίσης ότι «αν κάτι πρέπει να σταλεί στον εισαγγελέα, αυτό είναι το βίντεο της 12ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Αμοργού, όπου ο δήμαρχος στοχοποιεί εργαζόμενους και επιχειρηματίες, μιλάει για «εθελοντές» που θα επιβάλουν την τάξη και στην ουσία καλεί σε αντιποίηση αρχής».

«Η απόπειρά του να ποινικοποιήσει μια διαμαρτυρία τον κατατάσσει μοιραία στο μαύρο μέτωπο της καταστολής και της φίμωσης. Γιατί το ζήτημα δεν είμαι εγώ, αλλά η απόπειρα ποινικοποίησης όσων μιλάνε ενάντια στην γενοκτονία», συμπληρώνει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρεμβάσεις υπέρ της Παλαιστίνης, την ώρα που υπάρχουν 62.000 νεκροί στη Γάζα και νέα σχέδια εποικισμού στη Δυτική Όχθη από το Ισραήλ, γίνονται σε όλο τον κόσμο, σε θέατρα, συναυλίες, γήπεδα κ.λπ.

«Απίστευτο κι όμως συνέβη! Ο Δήμος Αμοργού ζητά από τον εισαγγελέα Νάξου να μου ασκήσει ποινική δίωξη για μια ανάρτησή μου στο φβ και επειδή συμμετείχα σε παρέμβαση υπέρ της Παλαιστίνης στο πανηγύρι!

Μάλιστα, θεωρεί ότι διέπραξα το αδίκημα της διατάραξης κοινής ειρήνης (!), ενώ ο ίδιος ο δήμαρχος δηλώνει πως θα παραστεί στο δικαστήριο ως πολιτική αγωγή για να στηρίξει την κατηγορία εναντίον όσων συμμετείχαμε στη δράση.

Η εισήγηση του δημάρχου Ελευθέριου Καραΐσκου ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια και την επισυνάπτω στα σχόλια. Δεν ξέρω πραγματικά αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω.

Από την πρώτη στιγμή, ο νεοδημοκράτης δήμαρχος Καραΐσκος – σε ρόλο Μπογδάνου – προσπαθούσε να εντοπίσει «τους πρωτεργάτες» της παρέμβασης στο πανηγύρι, καταφεύγοντας σε απειλές, τραμπουκισμούς και στοχοποίηση εποχικών εργαζομένων.

Αν κάτι πρέπει να σταλεί στον εισαγγελέα, αυτό είναι το βίντεο της 12ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Αμοργού, όπου ο δήμαρχος στοχοποιεί εργαζόμενους και επιχειρηματίες, μιλάει για «εθελοντές» που θα επιβάλουν την τάξη και στην ουσία καλεί σε αντιποίηση αρχής.

Ο αντιδήμαρχος, Σταμάτης Σίμος, μάλιστα προχώρησε σε ανοιχτή προτροπή βίας, δηλώνοντας: «Εμείς οι παλιοί είμαστε άγριοι και τα λύνουμε αλλιώς αυτά».

Η δική μου ανάρτηση (βλ. σχόλια) δεν έκανε τίποτε άλλο από το να αποδομήσει τα ψέματά τους και να δείξει με βίντεο την απρόκλητη επίθεση που δεχθήκαμε, όταν κάποιος όρμησε να αρπάξει την παλαιστινιακή σημαία, σπρώχνοντας την κοπέλα που την κρατούσε.

Αυτό δεν άρεσε στον δήμαρχο, ο οποίος επιχειρεί να βαφτίσει τους αλληλέγγυους «ταραχοποιούς», επιχειρώντας να προσελκύσει ένα άλλο μοντέλο τουρισμού και να διώξει την «χλέμπα» όπως αποκαλεί υποτιμητικά τους κατασκηνωτές στο δημοτικό camping.

Στην πραγματικότητα, ο Δήμαρχος, Ελευθέριος Καραίσκος δε δίνει δεκάρα ούτε για την Κύπρο, ούτε για το Ισραήλ ούτε καν για την ίδια την Αμοργό. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι ένας κυριλέ τουρισμός, τα φράγκα, τα κρουαζιερόπλοια και η ανάπλαση των εκατομμυρίων ευρώ στο λιμάνι των Καταπόλων.

Όμως, η απόπειρά του να ποινικοποιήσει μια διαμαρτυρία τον κατατάσσει μοιραία στο μαύρο μέτωπο της καταστολής και της φίμωσης. Γιατί το ζήτημα δεν είμαι εγώ, αλλά η απόπειρα ποινικοποίησης όσων μιλάνε ενάντια στην γενοκτονία.

Η πραγματική «διατάραξη της ειρήνης» δεν είναι τα πανό ή τα συνθήματα. Είναι η γενοκτονία στη Γάζα, ο αποκλεισμός, η πείνα και οι βομβαρδισμοί. Και η πραγματική απειλή για την Αμοργό δεν είναι ο κόσμος της αλληλεγγύης που το επισκέπτεται, αλλά το ξεπούλημα και η υπερτουριστικοποίηση που αγνοεί τους ανθρώπους της.

Γνωρίζουμε καλά ότι η Παλαιστίνη ενοχλεί γιατί ξεσηκώνει τον κόσμο και συμβολίζει τον πανανθρώπινο αγώνα ενάντια στην αδικία.

Όμως, δεν θα επιτρέψουμε η Αμοργός – ή οποιοδήποτε μέρος – να γίνει πεδίο φίμωσης. Οι φωνές μας δεν ποινικοποιούνται.

Η απάντηση δόθηκε ήδη στις εκατοντάδες διαδηλώσεις της 10ης Αυγούστου και θα δοθεί ξανά, κάθε φορά που χρειαστεί.

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ!»

