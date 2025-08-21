search
21.08.2025 19:34

Καιρός: Έρχεται σκόνη από την Σαχάρα, έως και 40 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία την Παρασκευή – Πού θα βρέξει

21.08.2025 19:34
kafsonas-8974

Αρκετά ζεστός θα είναι ο καιρός την Παρασκευή 22 Αυγούστου, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σημαντική άνοδο.

Ο καιρός αύριο σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία: Αίθριος καιρός με τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα κατά τόπους. Άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, ο καιρός θα είναι αίθριος με νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στο Βόρειο Ιόνιο τις πρωινές ώρες και πιθανώς τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά Αφρικανικής σκόνης κυρίως στην Πελοπόννησο, τη Στερεά και την Κρήτη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 37, στη Θεσσαλία από 20 έως 39, στην Ήπειρο από 19 έως 34, στη Στερεά από 20 έως 36 στην Εύβοια τοπικά 40 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 21 έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 36, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 19 έως 34, στη Ρόδο από 24 έως 36 και στην Κρήτη από 21 έως 37 τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, με ενίσχυση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς.

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο σύζυγός της Τζέικ Μποντζιόβι καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί

«Ειρήνη ή περισσότερος πόλεμος»: Αυτοί είναι οι όροι του Πούτιν για την Ουκρανία – Παράδοση Ντονμπάς, όχι ΝΑΤΟ και δυτικά στρατεύματα

Έρευνα σε βάρος τουρίστριας που έκανε pole dancing σε ιστό σημαίας ξεκινά η Τουρκία (Video)

Καιρός: Έρχεται σκόνη από την Σαχάρα, έως και 40 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία την Παρασκευή – Πού θα βρέξει

Νετανιάχου: Θα καταλάβουμε τη Γάζα ακόμη κι αν η Χαμάς συμφωνήσει σε εκεχειρία

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

Guardian: «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» η Ελλάδα - Οι ξένοι κάνουν ονειρεμένες διακοπές, αλλά οι ντόπιοι δεν μπορούν

Καιρός: Έρχεται καύσωνας εξπρές - Πότε και πού θα δείξει ο υδράργυρος πάνω από 40 βαθμούς

Σούπερ μάρκετ στα νησιά: Ποιοι κέρδισαν, ποιοι έχασαν

