Θρήνος για την απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου – Επί μία ώρα γιατρός και διασώστες προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν

Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ βρισκόταν σε παραλία στη Σιθωνία Χαλκιδικής, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Κατέρρευσε και κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατροί που προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του αποφασίστηκε η μεταφορά του στο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το ασθενοφόρο έφτασε σε 20 λεπτά

Ανακοίνωση για τον θάνατο του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτή Ημαθίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου εξέδωσε το υπουργείο Υγείας. Όπως επισημαίνεται η πρώτη κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 12.42 και το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο 20 λεπτά αργότερα στις 13.03.

Όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα η ΕΡΤ, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ άργησε να φτάσει στο σημείο, με την καθυστέρηση να εκτιμάται κοντά στα 25 λεπτά αντί για 10 που ήταν ο εκτιμώμενος χρόνος.

Εκεί ήδη ένας διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς ανταπόκριση.

Περίπου 50 λεπτά αργότερα ξεκίνησε η διακομιδή και στις 14.19 έφτασε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας:

«Αναφορικά με την απώλεια του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτή Ημαθίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου γνωστοποιούνται τα εξής:

Στις 12:42 το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή στην ακτή Καλογριάς στην Χαλκιδική. Άμεσα διαβιβάστηκε η κλήση σε μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και σε ασθενοφόρο. Παρόλο το δύσβατο της περιοχής, το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα αφίχθησαν στις 13:03.

Στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση, η οποία και συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση.

Η παραλαβή του περιστατικού έγινε στις 13:48 και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο οποίο και αφίχθηκε στις 14:19.

Στο ΚΥ Αγίου Νικολάου διαπιστώθηκε ο θάνατος του».

Ποιος ήταν Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος είχε γεννηθεί στη Βέροια στις 29 Μαΐου 1966 και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δυο παιδιών. Ήταν οικονομολόγος και πριν την ενασχόληση με την πολιτική εργάστηκε για αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και στη συνέχεια διορίστηκε στο υπουργείο Οικονομικών με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2012 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Ημαθίας με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Επανεξελέγη Βουλευτής στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015, πρώτος σε σταυρούς προτίμησης Βουλευτής της Ν. Δ., ενώ ήταν επικεφαλής του ψηφοδελτίου στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015.

Στις εκλογές του Ιουλίου 2019 εξελέγη πάλι πρώτος σε σταυρούς προτίμησης. Στις εκλογές του Μαΐου 2023 επανεξελέγη πρώτος Βουλευτής στην Ημαθία σε σταυρούς προτίμησης. Από την 4η Απριλίου 2025 εξελέγη Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος είχε διατελέσει υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική και τη Δημόσια Περιουσία (2019 – 2023) και του είχε ανατεθεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Από την 29η Αυγούστου 2023 έως και τον Μάρτιο του 2025 ήταν Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου

Για την ξαφνική απώλεια του βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ και γραμματέα της Κ.Ο. του κόμματος Απόστολου Βεσυρόπουλου, που υπέστη την Πέμπτη καρδιακή ανακοπή, αρχηγοί και εκπρόσωποι κομμάτων εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους.

Έντονα φορτισμένη ήταν η συλλυπητήρια ανάρτηση του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη: «Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα.

Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας. Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο.

Τα ολόψυχα συλλυπητήριά μου στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους».

Τα συλλυπητήριά του για την ξαφνική απώλεια του βουλευτή και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, με την ακόλουθη δήλωση:

«Με ανείπωτη θλίψη αποχαιρετώ τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, έναν σπουδαίο άνθρωπο και αγαπημένο φίλο. Ο αδόκητος θάνατός του μας γεμίζει με βαθιά οδύνη και αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος διέθετε σπάνια ακαδημαϊκή κατάρτιση και πολυετή εμπειρία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η πολύπλευρη προσφορά του στην πολιτική και στην οικονομική διακυβέρνηση της χώρας, μέσα από τη συμμετοχή του σε σημαντικές κοινοβουλευτικές επιτροπές και την άσκηση αρμοδιοτήτων ως υφυπουργός Οικονομικών, υπήρξε καθοριστική για τον τόπο μας. Η προσήλωση, η ακεραιότητα και η αγάπη του για την Ημαθία αφήνουν ένα σημαντικό αποτύπωμα στο δημόσιο βίο της περιοχής και της χώρας. Δεν αποχαιρετούμε μόνο έναν άξιο πολιτικό, αλλά έναν καλό φίλο, έναν οικογενειάρχη γεμάτο αγάπη, έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Στην οικογένεια και στους οικείους του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή μου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Ανακοίνωση εξέδωσε και το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας για την απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Όπως αναφέρει, «η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά συγκλονισμένη και με ανείπωτη θλίψη τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, βουλευτή Ημαθίας Απόστολο Βεσυρόπουλο, που τόσο ξαφνικά έφυγε σήμερα από τη ζωή. Ο Απόστολος ήταν ένας άνθρωπος ευγενής, καλοσυνάτος, σεμνός, μαχητικός, με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την Πατρίδα και την Παράταξη και υπηρέτησε από όλες τις θέσεις που πέρασε με ήθος και συνέπεια. Και φυσικά ήταν πάντα παρών για τον τόπο του, την Ημαθία και τους συμπολίτες του που τόσο πολύ τον αγάπησαν. Όσο τον αγάπησαν και τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα, που θα τον θυμούνται πάντα ως έναν πραγματικό αγωνιστή της Παράταξης. Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι μαζί τους. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου:

«Με βαθιά συγκίνηση για την αιφνίδια απώλειά του αποχαιρετώ τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολο Βεσυρόπουλο. Έναν σεμνό άνθρωπο, έναν πολιτικό που ενέπνεε εμπιστοσύνη και σεβασμό. Στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στους συμπολίτες του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».

«Η αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου θλίβει όλους μας. Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων. Συλλυπητήρια στους οικείους του», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για τον θανάτο του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Συγκλονισμένος δηλώνει ο Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια την οικογένεια του Αποστόλου Βεσυρόπουλου, στους πολιτικούς του συνοδοιπόρους και στο κόμμα της ΝΔ».

Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια την οικογένεια του Αποστόλου Βεσυρόπουλου, στους πολιτικούς του συνοδοιπόρους και στο κόμμα της ΝΔ. — Costas Zachariadis (@CZachariadis) August 21, 2025

Η Ντόρα Μπακογιάννη, στέλνει τα θερμότερα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω! Ο δικός μας Απόστολος, ο πάντα ευγενικός, γλυκός και υποστηρικτικός προς όλους, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρεια του αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας. Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα. Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους φίλους του που τόσο πολύ τον αγαπήσαμε».

Δεν μπορώ να το πιστέψω! Ο δικός μας Απόστολος, ο πάντα ευγενικός, γλυκός και υποστηρικτικός προς όλους, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρεια του αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας. Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα. Τα θερμότερα… — Ντόρα Μπακογιάννη (@Dora_Bakoyannis) August 21, 2025

«Υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος τον δημόσιο βίο και την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ημαθία», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου και στους συναδέλφους του στη Νέα Δημοκρατία. Υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος τον δημόσιο βίο και την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ημαθία».

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου και στους συναδέλφους του στη Νέα Δημοκρατία. Υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος τον δημόσιο βίο και την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ημαθία. — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 21, 2025

«Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ένας γλυκός και αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας συνεπής στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας, έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από κοντά μας. Συνεργαστήκαμε πιο στενά τα τελευταία χρόνια, καθώς εκείνος ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και εγώ Υπουργός Οικονομικών. Αλλά και πιο πρόσφατα όταν εκείνος έγινε Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και είχαμε τακτικές συναντήσεις για τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου. Συνεπής κοινοβουλευτικός, αξιόπιστος συνεργάτης, αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους και στους πολίτες της Ημαθίας. Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει», αναφέρει ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ένας γλυκός και αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας συνεπής στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας, έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από κοντά μας. Συνεργαστήκαμε πιο στενά τα τελευταία χρόνια, καθώς εκείνος ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και εγώ Υπουργός… pic.twitter.com/V8nF6OBJpY — Kostis Hatzidakis (@K_Hatzidakis) August 21, 2025

Τη θλίψη του εκφράζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

«Εκφράζω τη θλίψη μου για τον θάνατο τόσο πρόωρα και αιφνίδια του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία».

Εκφράζω τη θλίψη μου για τον θάνατο τόσο πρόωρα και αιφνίδια του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου.



Ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος.



Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους… — Nikos Androulakis (@androulakisnick) August 21, 2025

Συλλυπητήρια εκφράζει η Έφη Αχτσιόγλου.

«Προ ολίγου πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ένας εξαίρετος συνάδελφος, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Η πρόωρη απώλειά του μας γεμίζει θλίψη. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Τα συλληπητήριά του για τον θάνατο του Απόστουλου Βεσυρόπουλου, εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του».

Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.



Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του. — Socratis Famellos (@SFamellos) August 21, 2025

Σε συλλυπητήρια δήλωσή του για την εκδημία του Απ. Βεσυρόπουλου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας σημειώνει:

«Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτού Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του.

Τιμήθηκε από τους συμπολίτες του κατ’ επανάληψη και είναι βέβαιο πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει.

Στη σύζυγο, στα παιδιά του και στους οικείους του εκφράζω τα πλέον θερμά μου συλλυπητήρια».

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε δήλωση του για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, μα πάνω από όλα έναν καλό και αυθεντικό άνθρωπο που πάσχιζε κάθε στιγμή για την πρόοδο του τόπου του.

Καλό ταξίδι Απόστολε. Καλό ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε».

Σήμερα χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, μα πάνω από όλα έναν καλό και αυθεντικό άνθρωπο που πάσχιζε κάθε στιγμή για την πρόοδο του τόπου του.



Καλό ταξίδι Απόστολε. Καλό ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε. — Pavlos Marinakis (@pavlmarin) August 21, 2025

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, αναφέρει τα εξής:

«Ο θάνατος του φίλου Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του και στα παιδιά τους, όπως και σε όλους τους οικείους του».

Ο θάνατος του φίλου Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας.



Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του και στα παιδιά τους, όπως και σε όλους τους οικείους του. — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 21, 2025

Για την ξαφνική και πρόωρη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, βουλευτή και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ και την οικογένεια του.

«Ο ξαφνικός θάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου είναι ένα σοκ για όλους μας στο πολιτικό σύστημα αλλά και στην πατρίδα μας την Ημαθία.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του, στους συνεργάτες του και στο κόμμα της ΝΔ» αναφέρει σε ανάρτησή του ο γραμματέα της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης.

Σε ανάρτησή του για το χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος δηλώνει:

«Η δύναμη ενός λαού πηγάζει από την ακεραιότητα των ανθρώπων του. Ο Απόστολος ήταν ένας αυθεντικά καλός, γενναιόδωρος και αγνός άνθρωπος. Στην περίπτωσή του δεν ισχύει το ”ουδείς αναντικατάστατος”. Θα λείψει σε όλους μας και σίγουρα θα λείψει από τον τόπο του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του από το βάθος της καρδιάς μου», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας.

Την οδύνη του για την απώλεια του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας , Απόστολου Βεσυρόπουλου., εκφράζει με γραπτή του δήλωση ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

«Με οδύνη αποχαιρετούμε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, τον συνάδελφο, τον άνθρωπο, τον πολύ καλό φίλο που “έφυγε” απροσδόκητα σε ηλικία 59 ετών. Υπηρέτησε με συνέπεια την δημόσια ζωή ως βουλευτής Ημαθίας, πρώην Υφυπουργός Οικονομικών και, μέχρι σήμερα, Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο κ. Γκιουλέκας

Υπογράμμισε, δε, ότι «ο Απόστολος Βεσυρόπουλος άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην πολιτική ζωή του τόπου του, γιατί ξεχώριζε για το ήθος του, την εργατικότητα και τον σεβασμό στους συμπολίτες του» και ότι «η συνεργασία μαζί του υπήρξε για όλους μας τιμή και σχολείο ευθύνης». Εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τους συνεργάτες του, τους συμπολίτες του στην Ημαθία, επισημαίνοντας ότι «η ανάμνηση του Απόστολου Βεσυρόπουλου θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στο νου και τις καρδιές μας».

Τη «μεγάλη θλίψη» του για τον αιφνίδιο θάνατο του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, εκφράζει με δήλωση του ο γραμματέας της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μπιάγκης.

«Ήταν ένας έντιμος και αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας πολιτικός με ήθος και αρχές, ο οποίος πάλευε με ταπεινότητα για τα πιστεύω του», τόνισε για τον εκλιπόντα, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του, στους οικείους του και στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.

«Είμαι συγκλονισμένος από την απώλεια του καλού μου φίλου και συναδέλφου Απόστολου Βεσυρόπουλου», αναφέρει σε ανάρτηση του ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, για τον αιφνίδιο θάνατο του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, θέση που κατείχε πριν ο ίδιος.

«Έφυγες γρήγορα και άδικα χαμογελαστέ μου γίγαντα.

Καλό σου ταξίδι…», καταλήγει στη συλλυπητήρια ανάρτησή του ο κ. Καλαφάτης.

«Πολύ δύσκολη η σημερινή μέρα για όλους μας, καθώς χάσαμε ξαφνικά έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν πολύτιμο συνάδελφο και προσωπικά έναν καλό φίλο», αναφέρει σε ανάρτησή του ο επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας.

«Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, με την απλότητα, την εργατικότητα και την ταπεινότητα που τον διέκριναν, κέρδισε την αγάπη και την εμπιστοσύνη των συμπολιτών του στην Ημαθία και άφησε πίσω του σημαντικό έργο για τον τόπο μας και τη χώρα από όποια θέση και αν υπηρέτησε.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Αντίο φίλε μου», καταλήγει.

Τη θλίψη του και θερμά συλλυπητήρια για τον ξαφνικό θάνατο του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, εξέφρασε με δήλωση του στα social media ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Στην ανάρτηση του ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρει:

«Ο ξαφνικός χαμός του Απόστολου Βεσυρόπουλου, μας γεμίζει όλους θλίψη. Υπήρξε ένας πολιτικός με σεμνότητα και ήθος, που τίμησε τον κοινοβουλευτικό θεσμό και πρόσφερε με αφοσίωση στην Πατρίδα μας και τον τόπο του, την Ημαθία. Θερμά συλλυπητήρια στην σύζυγό του Κατερίνα και τα δύο του παιδιά».

Σε ανάρτησή του για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας αναφέρει:

«Είμαστε συγκλονισμένοι από την ξαφνική απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Ενός καλού φίλου και συνεργάτη που υπηρέτησε με ήθος και αφοσίωση την πατρίδα και την παράταξή μας, ως βουλευτής, υφυπουργός και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Θα τον θυμόμαστε πάντα για την καλοσύνη, τη συνέπειά του και τη γνήσια αγάπη του για τον τόπο του.

Τα ειλικρινέστατα συλλυπητήρια μου στη σύζυγο και τα παιδιά του».

Διαβάστε επίσης

Φάμελλος: Έγινε «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» στην ψηφοφορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Να μην μείνουμε άπραγοι για τη Γάζα

Ημέρα μνήμης θυμάτων τρομοκρατίας: Τα μηνύματα Χρυσοχοΐδη και Δένδια

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη με τον δήμαρχο Αμοργού και τους ψαράδες του νησιού (photos)