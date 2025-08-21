Καταγγελία κατά της Ασφάλειας Πατρών: «Απέκρυψαν» το κινητό του 25χρονου με σκοπό να τον «ενοχοποιήσουν»

Απίστευτα πράγματα καταγγέλλει η οικογένεια του 25χρονου άνδρα στην Πάτρα ο οποίος συνελήφθη και προφυλακίστηκε με την κατηγορία του εμπρησμού στο Γηροκομείο, παρά το γεγονός ότι η Πυροσβεστική κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από κηλίδωση και όχι εμπρησμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του e-Reportaz.gr, η οικογένεια του 25χρονου, κατήγγειλε εγγράφως στην αρμόδια ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση στην Πάτρα, ότι η Ασφάλεια Πατρών «απέκρυψε» το κινητό τηλέφωνο του 25χρονου, το οποίο είχε στην κατοχή της από την πρώτη στιγμή με στόχο να τον «ενοχοποιήσει». Μάλιστα η οικογένεια, ζητεί να διαβιβαστεί η καταγγελία της στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες των αστυνομικών.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με πληροφορίες του e-Reportaz.gr, η οικογένεια του 25χρονου ανέφερε στην καταγγελία της στην ανακρίτρια, πως στις 13 Αυγούστου, όταν οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 25χρονο, αυτός «παρέδωσε οικειοθελώς κατόπιν απαίτησης των αστυνομικών το κινητό του τηλέφωνο». Στη συνέχεια το κινητό τηλέφωνο φέρεται να τοποθετήθηκε «στα ντουλάπια φύλαξης προσωπικών αντικειμένων των κρατουμένων».

Μάλιστα την ημέρα που ο 25χρονος μεταφέρθηκε στις φυλακές, ένας εκ των αστυνομικών φέρεται να ρώτησε τον πατέρα του κατηγορούμενου εάν το κινητό θα το «πάρει ο ίδιος» ή θα το «δώσουν στον κατηγορούμενο».

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει η οικογένεια του 25χρονου, το κινητό τηλέφωνο «ουδέποτε εμφανίστηκε στη δικογραφία ως κατασχεθέν πειστήριο», ενώ όταν εξετάστηκε ως μάρτυρας ο αστυνομικός που είχε διενεργήσει σωματική έρευνα στον 25χρονο, κατέθεσε ότι ο συλληφθέντας «δεν είχε κινητό πάνω του».

«Είναι προφανές ότι αυτό έγινε κατ’ εντολή της Ασφάλειας Πατρών, με σκοπό να δημιουργηθεί η ψευδής εντύπωση ότι ο κατηγορούμενος απέκρυψε ή κατέστρεψε τη συσκευή, ώστε να ενοχοποιηθεί περαιτέρω» καταγγέλλει στην ανακρίτρια Πατρών η οικογένεια του 25χρονου.

Επίσης, όπως υπογραμμίζεται, κατά την απολογία του 25χρονου και του 21χρονου που επίσης προφυλακίστηκε, «τέθηκαν επίμονες ερωτήσεις για το κινητό τηλέφωνο, γεγονός που αποδεικνύει ότι η Ασφάλεια είχε σκόπιμα αποκρύψει ότι το τηλέφωνο βρισκόταν στα χέρια της, για να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις».

Κατά την οικογένεια, «η πρακτική αυτή δεν είναι μεμονωμένη», καθώς η Ασφάλεια Πατρών φέρεται επίσης να είχε αποκρύψει από την ανακρίτρια πως ο 21χρονος συγκατηγορούμενος «κρατήθηκε και εξετάστηκε επί έξι ώρες στην Ασφάλεια και βρισκόταν καθημερινά στο Δικαστήριο, γεγονός που καθιστά αδικαιολόγητη την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του». Επιπλέον, «ουδέποτε κατασχέθηκε η φωτογραφική μηχανή του 25χρονου, αν και αποτελούσε κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο».

Όπως ισχυρίζεται η οικογένεια του 25χρονου, σήμερα 21 Αυγούστου το πρωί, «το κινητό τηλέφωνο παραδόθηκε στον πατέρα του από την Αστυνομία». Κάτι που «αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι εξαρχής η συσκευή βρισκόταν στην κατοχή της Ασφάλειας και ότι η αποκρυψη της υπήρξε ενσυνείδητη και δόλια», όπως ισχυρίζεται.

«Όλα τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τη μη καταχώρηση του κινητού του στα πειστήρια και την απόκρυψη του γεγονότος αυτού από εσάς αποκαλύπτουν μια συστηματική μεθόδευση της Ασφάλειας Πατρών με σκοπό να κατασκευάσει κατηγορίες εις βάρος αθώων νέων ανθρώπων, αποκρύπτοντας ή παραποιώντας κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία» επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην καταγγελία.

Ο πατέρας του 25χρονου παρέδωσε λοιπόν το κινητό τηλέφωνο στην ανακρίτρια και μέσω της έγγραφης καταγγελίας του ζητεί «να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες η Ασφάλεια Πατρών απέκρυψε το τηλέφωνο, ενώ είχε παραδοθεί εξαρχής από τον κατηγορούμενο», καθώς επίσης και «την αναζήτηση ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών εις βάρος των οργάνων που με τις ανωτέρω ενέργειες παραποίησαν την αλήθεια και παρακώλυσαν τη δικαιοσύνη». Στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από την ανακρίτρια να διαβιβάσει την καταγγελία του στους Αδιάφθορους της ΕΛ.ΑΣ.

Η έκθεση της ΔΑΕΕ που αποκλείει τον εμπρησμό

Σημειώνεται ότι η υπόθεση του 25χρονου εγείρει πολλά ερωτήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά στην έκθεση των αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή του Γηροκομείου της Πάτρας επισημαίνεται ρητά ότι προκλήθηκε από κηλίδωση, δηλαδή από μεταφορά καύτρας μέσω του ανέμου από την πυρκαγιά στα Συχαινά. Το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή ο κατηγορούμενος μπήκε στο χωράφι προκειμένου να σβήσει καύτρα που είχε πεταχτεί, έχουν επιβεβαιώσει και αυτόπτες μάρτυρες. Μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου.

