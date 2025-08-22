Ρέθυμνο: Τροχαίο ατύχημα στο Μπαλί Μυλοποτάμου – Επτά τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στον ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα στο Μπαλί Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των ατόμων που επέβαιναν και τον εγκλωβισμό ενός εξ αυτών.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και αφορούσε, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό κέντρο, σε ένα ΤΑΧΙ και ένα αγροτικό φορτηγό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση διασωστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ώστε να απεγκλωβιστεί ένας αλλοδαπός επιβάτης.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν επτά τραυματίες και τους διεκόμισαν στο νοσοκομείο Ρεθύμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.

Τα αίτια της σύγκρουσης διερευνά το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ.

